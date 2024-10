Alina Lozano le hizo fuerte escena de celos a Jim Velásquez en medio de una fiesta: recibió críticas

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los actores y los creadores de contenido vivan a plenitud cada una de las etapas de su relación, pues a pocos meses de haber iniciado una relación de novios, decidieron llegar al altar e incluso, intentaron quedar en embarazo por medio de métodos naturales y con ayuda de la ciencia. No obstante, no lograron concluir el proceso de manera positiva.

La escena de celos que Alina Lozano le hizo a Jim Velásquez en plena fiesta

Al ver lo que estaba pasando, Alina se paró de la silla y en medio del enojo, se llevó a Jim a la mesa en la que estaban compartiendo con algunos de sus familiares. Pese a que no se escuchan claramente las palabras que le mencionó, se puede observar que no se sintió cómoda con la situación.

Reacciones de los usuarios en redes sociales a la escena de celos de la pareja

“A mí ellos me encantan, al que no les guste que no los vea y punto”, “A muchas de acá veo que les gustaría ser ella y como no puede, critican”, “Si fuera un hombre mayor con una joven, nadie diría nada, ni los estarían criticando. Vivan su vida, ellos son felices”, “Son demasiado graciosos, gracias por estos posts, gracias por las risas que nos ocasionan” y “Qué viva el amor, hay que ignorar los comentarios de la gente”, son algunas de las palabras que sobresalen.