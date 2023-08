Alina Lozano y Jim Velásquez destaparon el estado actual de su relación tras su ruptura amorosa: “Estamos rompiendo tabús”

“ Sí se puede, amigos, y lo estamos demostrando. Tener una relación sana con el ex, reunirse en un sitio, que para algunas puede ser muy íntimo como un cuarto, y que no pase absolutamente nada porque somos personas sensatas y personas maduras, entonces sí se puede...esta es la muestra ”, dijo Alina Lozano al inicio, aclarando que podrían llevarlo todo con suavidad y un cariño de amigos.

“ Estamos rompiendo tabús porque se dice que uno no puede tener amistad con sus ex, pero nosotros la tenemos, tenemos una bonita amistad, pues eso es lo que queda...yo quiero seguir siendo tu amigo por mucho más tiempo ”, comentó el influencer, a lo que Lozano agregó: “Yo también, amo...Jim, sí se puede, claro que se puede”.

View this post on Instagram

Ex de Jim Velásquez rompió el silencio y contó verdad

“ Estoy supercansada de esta situación, y esta va a ser mi respuesta a todo lo que dijo Alina. Yo a Jim lo conozco hace bastante tiempo y tuvimos una relación. Cuando ella se metió en mi relación, yo no dije nada y nunca lo hice público, porque no se me hizo necesario ”, explicó inicialmente en TikTok.

Luego, añadió: “Yo respeté que él se quedara con ella, aunque nunca pensé que salieran, pues se llevan muchos años. Con Jim siempre quisimos conservar la amistad, y yo no me voy alejar de él, mientras no me lo pida y menos porque la señora hizo show. El cargo de conciencia le llegó tan lejos a Alina que hasta me invitó al cumpleaños de Jim”.