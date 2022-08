Amparo Grisales deslumbra con su estilo de ‘House of the Dragon’

‘House of the Dragon’ se robó las miradas de millones de personas en el mundo con el estreno de su primer capítulo, y la llegada de una nueva historia enfocada en la dinastía Targaryen. Nuevos personajes, situaciones, muertes, dragones y momentos clave, serán recibidos por un público fanático del universo de ‘Game of Thrones’.

En medio del auge que tomó la nueva serie de HBO, desligada de la serie original creada por George R.R. Martin, escenas, adelantos y secretos se revelaron para que los seguidores puedan entender a profundidad toda la historia de una de las familias más importantes de Poniente. Cada domingo se podrá disfrutar de un capítulo. La serie desarrolla el episodio conocido como la ‘Danza de Dragones’.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los colombianos se posaron sobre una de las celebridades más reconocidas de los medios nacionales, ya que le dio su toque personal a un clip de la producción de la plataforma de streaming. Se trata de Amparo Grisales, quien protagonizó un inesperado contenido.

Amparo Grisales en ‘House of the Dragon’

La ‘Diva de Colombia’ fue elegida como la imagen protagónica de una campaña publicitaria de la nueva serie, donde aparece vestida de época y con elementos acordes de la trama de ficción.

Según se observa, la colombiana luce un atuendo de reina de aquel momento, mientras Laura Tobón, también adaptada a la historia, le va poniendo los elementos de su traje real. En este corto sueltan detalles de cómo será todo en la producción y los detalles que se revelarán.

“¿Alguna vez escucharon el rugido de un dragón de cerca? Llega una nueva serie que no se pueden perder, si quieren saber algo más sobre mi pasado. En cada nuevo episodio conocerán mis grandes secretos. ¿Mi edad? ¿Qué te pasa? Por supuesto que no”, se escucha decir a la artista, mientras Laura Tobón la ayuda a arreglar.

“Pero sí, la historia familiar que me ha acompañado durante siglos. Si me hubiesen visto en esa época no me habrían reconocido. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales… con la gente es diferente, si tan solo supieran por todo lo que he pasado, guerras, conflictos de poder, disputas familiares. Que sigan hablando, a mí ese fuego no me quema”, agrega en el clip, donde apaga una vela con los dedos y sonríe.

Tras darse a conocer esta promoción de la serie, Amparo Grisales dialogó con Cromos sobre la experiencia que vivió con HBO Max y confesó que era fiel fanática del universo de ‘Game of Thrones’, por lo que se sentía honrada de que la tuvieran en cuenta.

“Primero que todo porque soy una gran fan de HBO, me veo muchas de sus series, me parece muy bueno que me hayan contactado a mí, en mi país, para ser la imagen del lanzamiento de la ‘House of the Dragon’. Me honra muchísimo porque me vi toda la serie de ‘Game of Thrones’. También me parece que los que me contactaron, la agencia y HBO en Colombia, son una gente muy creativa, muy talentosa, me impresionaron, una generación tan joven”, dijo en la entrevista.

“Quería ser yo la que les comunicara a toda Colombia esta historia, animarlos a que vean la Casa del Dragón, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la dinastía, y además es la precuela. Por otro lado, adoro los dragones, esa es una de las cosas que más me llamó la atención de la serie, el papel de los dragones, además de ser un animal mítico, fueron determinantes en definir la historia de todo un imperio, de la dinastía Targaryen”, agregó sobre aceptar esta idea con la productora.

Por último, la colombiana, que deslumbró vestida de novia en sus redes sociales, fue clara en lo emocionada que estuvo de aparecer vestida de reina, además de contar con una producción intachable para preparar todos los detalles. Este proyecto haría que las personas creyeran que estaba en un capítulo de ‘House of the Dragon’ y despertaría un interés genuino.