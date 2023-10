Amparo Grisales frenó en seco a participante de ‘Yo me llamo’ que intentó bromear con comentario del jurado: “no es un chiste”

Yo me llamo 2023 e ntró en una etapa decisiva para la competencia, ya que se encuentra eligiendo a los participantes que seguirán avanzando hacia la esperada final con su talento y desarrollo artístico. El programa ya eliminó a varios concursantes, los cuales no alcanzaron el nivel que se esperaba y que terminaron cometiendo errores inesperados.

En el reciente capítulo, los expertos de Yo me llamo fueron estrictos con los comentarios y devoluciones que hicieron sobre las presentaciones, fijándose en detalles del físico y la apariencia de los artistas. Amparo Grisales fue una de las que más puso la lupa en las transformaciones, elogiando y criticando los atuendos de la velada.

Sin embargo, en medio de estos análisis, Amparo Grisales no se contuvo y habló fuerte sobre el imitador de Alejandra Guzmán, de quien siempre ha tenido una posición por el poco parecido que posee con la mexicana. La ‘Diva’ aseguró que jamás logrará llegar a dar la ilusión de la celebridad, por lo que no ve un progreso en los cambios.

Amparo Grisales se enojó con participante de ‘Yo me llamo’

Según se apreció en un post de las plataformas digitales, la actriz no estuvo contenta con el “descontrol” rockero que plasmó el participante en el escenario. Desde que arrancó el show, la artista fue muy contundente con sus expresiones, manifestando que no estaba contenta con el resultado.

Pipe Bueno tomó la palabra y calificó el esfuerzo del participante, hablando del corazón y del trabajo que le imprimía a su personaje. No obstante, si fue claro en que había errores con los vibratos y con la peluca que eligió.

“ Voy a comenzar por lo bueno. Siempre traes buena energía, siempre hay derroche...muchos participantes necesitarían de ese corazón que tú tienes, de lo que quieres proponer en el escenario. Por otro lado, volviste a pecar con el vibrato, que es muy de tu voz de mariachi. Nos diste unos finales, sobre todo en la última parte, para apoyar tu voz y que no son para nada de Alejandra Guzmán”, aseguró.

El maestro fue enfático en que la peluca no se veía bien y no era bien lucida en la escena musical que se buscaba plasmar. “Parece el peinado de mi tía Porota, peleando por una medicina en la EPS, enojada, muy enojada”, puntualizó.

Al ver estos comentarios, el imitador de Alejandra Guzmán no se quedó callado y reaccionó, enviándole un “saludo” a la tía del argentino. “Un saludo a la tía Porota”, dijo, llevando a la actriz a frenarlo en seco y reprochar la actitud.

“ No es un chiste ”, comentó Amparo Grisales con un gesto de molestia e incomodidad.

César Escola calificó el trabajo de la noche, manifestando que ya estaba preocupado porque no había manera de generar una similitud o parecido con Alejandra Guzmán. “Puedo entender lo del vibrato, pasada de energía y ya me empieza a preocupar el tema del look, del pelo, la cara, el maquillaje”, afirmó, bastante serio.