Ana del Castillo explicó por qué tiene cuatro nombres; una particular herencia familiar que causó sorpresa

“Se llama Ana María Cecilia Maireth del Castillo Jiménez, más conocida como Ana del Castillo”, expresó Acuña, haciendo un gran esfuerzo para no confundirse o enredarse.

Enseguida, sobre el origen de su nombre, la cantante vallenata explicó que Cecilia es el nombre de una de sus abuelas y aclaró que, al parecer, la extensión de éste es una particular herencia familiar, ya que sus dos abuelas tienen tres nombres: una llamada Luisa Cecilia Josefina y Berta Tulia Maireth.

No obstante, esta no es la primera vez que la cantante hace referencia a la particularidad de su nombre, ya que en una entrevista del pasado con Tropicana, mostró su cédula de ciudadanía para comprobar que no estaba mintiendo y confesó que de niña pensó en cambiarlo, pero con el tiempo se pudo adaptar a él y, actualmente, como lo demostró en el programa de Laura Acuña, la llena de alegría contar por qué se llama así.