Así luce ‘Yositoko’ de ‘Do re millones’ del canal Caracol, luego de 10 años de su transmisión

“A mí me gustaban los latinos, los hombres altos, morenos, con músculos, pero me di cuenta de que son muy infieles. Sihoon se enamoró de mí, dice que a primera vista, y me fue conquistando, porque no creo en el amor a primera vista. Me enamoró con su caballerosidad, me cocinaba todos los fines de semana. Como en nuestro trabajo estaban prohibidas las relaciones entre compañeros y las muestras de afecto, todas las noches nos encontrábamos en el parqueadero de la empresa. A los tres meses de noviazgo resulté embarazada”, aseguró Kim para la revista.