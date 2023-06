¿Ana María Trujillo regresará a la televisión? Esta foto desató los rumores

Ana María Trujillo es una de las actrices más recordadas y reconocidas de la televisión nacional de finales de la década de los 90 y principios de siglo por su labor en producciones como La quiero a morir, Yo no te pido la luna, Los caballeros las prefieren brutas y Sofía, dame tiempo, entre otras.

Gracias a lo que fue su exitosa carrera en la pantalla chica, la también presentadora logró cultivar una extensa lista de admiradores que hoy en día le expresan su cariño y apoyo a través de redes sociales como Instagram, donde cuenta con una comunidad digital de la que hacen parte 261 mil usuarios.

Como toda figura pública, también le ha tocado lidiar con los haters que no faltan en el mundo digital y que se han enfocado en criticar su relación amorosa con José Francisco Arata, con quien vive desde hace un tiempo en República Dominicana.

Su divorcio con Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona y Juancho Cardona, se dio porque Cardona le fue infiel. Además, indicó en el programa ‘Se dice de mí’ que una amiga cercana a ella la llamó para contarle la situación.

Después de estar viviendo en República Dominicana, hace unas semanas se encuentra en Colombia, tomando por sorpresa a varios de sus familiares con la noticia de estar en el país. Sin embargo, eso no es lo único en lo que ha llamado la atención, pues la cartagenera compartió un video corto en el que desató varias dudas entre sus ‘fans’, ya que estuvo en las instalaciones del canal Caracol.

Si bien, algunos de sus seguidores pensaron que la actriz estaría en una entrevista en un programa del canal, pero esto no sucedió ni salió al aire. Hechos que desataron rumores si volvería a ser parte de la pantalla chica en los próximos meses.

La cartagenera compartió un video corto en el que desató varias dudas entre sus 'fans', ya que estuvo en las instalaciones del canal Caracol. - Foto: Foto tomada de Instagram @anamariatrujilloficial

En la historia publicada en la red social de Instagram, la famosa subió una historia y en ella preguntó a sus seguidores que sí conocían el sitio en el que se encontraba.

Lo cierto es que Trujillo aún no ha confirmado si actuará en alguna novela del canal, aunque se le ha visto muy emocionada en los últimos días. Cabe recordar que no solo ha tomado por sorpresa a sus fans, sino también a su mamá, Margarita del Castillo, quien con lágrimas en los ojos no podía creer que estuviera en su hogar

Asimismo, ha subido historias en la red social compartiendo con sus amigas, a quienes dejó en Colombia hace varios años, y también aprovechando de la gastronomía del país.

La actriz revela el sorprendente ‘retoquito’ estético que la dejó perfecta

Ana María Trujillo mostró a través de sus redes sociales que se sometió a un retoque estético, puesto que quiere mantenerse joven y radiante.

Se sometió a un retoque estético, puesto que quiere mantenerse joven y radiante. - Foto: Instagram: famosos_er

Se trató de un procedimiento en su rostro con el fin de mejorarlo. “A mí me gusta verme natural, sin rellenos y con la piel saludable”, dijo de principio. Y luego dejó ver unas imágenes en su perfil de Instagram donde aseguraba que era para dejar la piel firme.

Pese a que muchos de sus seguidores comentaron que este tipo de intervenciones suelen ser de momento, debido a que con el paso de los años van dañando la cara, Trujillo indicó que varias de sus amigas ya se lo habían hecho y fue todo un éxito.