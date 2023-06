¿Qué se hizo Ana María Trujillo? La actriz revela el sorprendente ‘retoquito’ estético que la dejó perfecta

Ana María Trujillo es reconocida en el mundo de la farándula por interpretar a Manuela Sáenz en la reconocida novela La quiero a morir. Asimismo, formó parte del programa Día a día de Caracol Televisión, razón por la cual ganó muchos seguidores.

La actriz colombiana Ana María Trujillo. - Foto: Foto: Instagram @eanamariatrujilloficial

Sin embargo, la talentosa actriz en su momento estuvo en el centro de la polémica, y fue cuando se divorció de Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona. Según Trujillo, la razón principal de la separación fue que Cardona le fue infiel. Además, indicó en el programa Se dice de mí que una amiga cercana a ella la llamó para contarle la situación.

En ese sentido, Trujillo también afirmó que luego de varios años conoció al empresario José Francisco Arata. Asimismo, indicó que el hombre desde un inicio sintió una atracción muy fuerte por ella.

“Pasa el tiempo y me empieza llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor”, manifestó Trujillo. Sin embargo, con el paso del tiempo aceptó una de sus invitaciones hasta que se ganó su corazón, cuenta la artista.

No obstante, la actriz aseguró que por medio de las redes sociales recibe muchos comentarios negativos sobre su relación, debido a que Arata es 12 años mayor que ella.

“Yo digo que la gente que le quiere hacer daño a uno por medio de las redes o de cualquier manera tiene que ser muy miserable para decir: ‘Muy lindo tu papá’, cuando saben que no es mi papá, sino que es mi esposo”, aseveró Trujillo.

Ana María Trujillo y su esposo José Francisco Arata. - Foto: Foto tomada de Instagram @anamariatrujilloficial

Esto no ha sido una molestia para Ana y su esposo, pues aseguran que están felices juntos y no les interesa lo que los demás piensen de ellos. Incluso el mismo Arata dijo en su momento que él se toma con más gracia la situación y asegura sentirse “orgulloso de ser su sugar daddy”.

“Yo estoy muy orgulloso de ser su sugar daddy. Es más, yo me presento, cuando nos presentamos, mira: ‘Yo soy su sugar daddy. Ella tiene 35 y yo 72′ para que se vea la diferencia bien marcada”.

Aunque esta es una de las cosas por las que suele dar de que hablar Ana María Trujillo, ahora mostró a través de sus redes sociales que se sometió a un retoque estético, puesto que quiere mantenerse joven y radiante.

Se trató de un procedimiento en su rostro con el fin de mejorarlo, “A mí me gusta verme natural, sin rellenos y con la piel saludable”, dijo de principio. Y luego dejó ver unas imágenes en su perfil de Instagram donde aseguraba que era para dejar la piel firme.

Pese a que muchos de sus seguidores comentaron que este tipo de intervenciones suelen ser de momento, debido a que con el paso de los años van dañando la cara, Trujillo indicó que varias de sus amigas ya se lo habían hecho y fue todo un éxito.

“Vi algunas amigas que se lo hicieron y quedaron perfectas, la cara no cambia, la piel se ve más pegada, más recogida”, dejando ver las agujas que fueron inyectadas en su rostro.

Ana María Trujillo disfrutando del sol. - Foto: Foto tomada de Instagram @anamariatrujilloficial

Para finalizar, la actriz y presentadora resaltó que no hay nada más importante para ella que lo que se realice se vea muy natural, pues sostuvo que conoce algunos casos de personas que necesitan relleno en el rostro, pero que “gracias a Dios ese no es mi caso”.

Y enfatizó en que sí es importante cuidarse y quererse, pero que si no hay necesidad de realizarse intervenciones o retoques mejor no acceder a ello. “Si no lo necesitas y te lo pones con el tiempo la cara se va desfigurando”, dijo Trujillo.