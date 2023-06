La esposa de Diego Guauque no pudo contener su emoción ante importante noticia

Este lunes 29 de mayo, el periodista Diego Guauque reapareció con varios videos en su perfil para darle una gran noticia a quienes lo han apoyado durante este proceso, “Yo les dije que mi grito de batalla era “Fuera sarcoma” y el sarcoma se marchó. Vamos pa’ lante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto”, indicó.

El reportero salió exitoso de la cirugía - Foto: @diego_reportero

En el clip saludó a todos y expresó con una sonrisa en su cara que le había ido bien en la cirugía, “me fue bien gracias a Dios, ¿el sarcomita? Pum, lograron sacarlo. Estamos muy contentos. ¿Y saben qué es lo que me pone más contento? Los rostros de mis familiares”, fue lo que dijo inicialmente el comunicador.

Luego añadió: “si ellos están felices, Dieguito está feliz”, y agregó que le dolía mucho el estómago, pero “no estoy tan jodido como la primera vez, en la primera cirugía, estoy contento y creo que voy a salir más rápido de la UCI porque en este momento estoy en la UCI y creo que voy a salir más rápido”.

Cabe señalar que luego el periodista Diego Guauque hizo otras publicaciones en las que apareció su esposa, Alejandra Rodríguez, explicando cómo habían recibido la buena noticia por parte de los especialistas.

“Salió el doctor Gabriel Herrera y nos informó que la cirugía fue exitosa. Se pudo retirar todo el sarcoma”, relató entre lágrimas de emoción.

A línea seguida contó que “se vio la necesidad de hacer un injerto en la vena Cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio, pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente”, expresó emocionada.

“Lo más importante: el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera, al doctor Tarazona”, explicó.

Cabe recordar que pese al largo proceso al que se ha sometido Diego Guauque para tratar el cáncer, tiene a Alejandra Rodríguez, a la que llama su ‘ángel guardián’ y con quien lleva una relación desde hace 11 años. Con todas las situaciones que ha generado la enfermedad, se ha vuelto en su mayor apoyo y en la mejor cuidadora para Diego.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, se refrió al estado de salud del periodista - Foto: Instagram: Alejandra Rodríguez

Diego Guauque se conoció con su esposa en el programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, y fue allí donde surgió este gran amor. De hecho, el periodista confiesa que la enamoró a punta de chistes bobos para hacerla reír con frecuencia, y no desaprovecho ningún momento para conquistar su corazón, ya que debían compartir la misma oficina y eran parte del mismo equipo de trabajo. Incluso, en algunas ocasiones, se quedaban trabajando hasta tarde juntos.

En una entrevista de la revista Vea, Diego Guauque confesó que al principio mantuvieron su romance oculto hasta que un “chismoso” le escribió una carta a Manuel Teodoro contándole acerca de la relación que sostenían los comunicadores.

Con el tiempo, Alejandra se fue a trabajar a RCN y dejaron de ser compañeros de equipo, sin embargo, el amor siguió y prosperó a tal punto que en el 2018, decidieron que era momento de dar el siguiente paso y se casaron.

Con la pandemia se acabó el programa en donde trabajaba la también comunicadora, por lo que, actualmente, realiza comunicación corporativa desde su casa, lo que ha facilitado estar al lado de su esposo en todo este proceso de lucha contra la enfermedad.