Diego Guauque, conmovido, vive emotivo momento mientras lucha contra el cáncer: “deseo volver a abrazarlas”

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo día (Caracol Televisión), sorprendió al país en enero pasado luego de que confirmó a través de un video que fue diagnosticado con cáncer. El bogotano reveló que le encontraron un leiomiosarcoma poco frecuente.

Tras compartir esta lamentable noticia, el comunicador ha estado muy activo en su cuenta personal de Instagram, donde les ha mostrado a todos sus seguidores algunos detalles sobre el tratamiento que está recibiendo, el cual ha sido bastante fuerte.

Diego Guauque sigue luchando para vencer el cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

El reportero, de igual manera, reapareció este viernes en las historias y compartió dos emotivas fotografías, puesto que señaló que recibió una hermosa sorpresa por parte de dos personas que quiere mucho.

“Miren este arreglo tan divino, con el que me sorprendieron dos bellas flores y amigas de la universidad: María Jeans y Andrea Baquero”, manifestó inicialmente el periodista de Caracol Televisión.

Luego, añadió: “Las recuerdo con inmenso cariño. Le dieron más alegría a esta tarde lluviosa y me dejaron el corazón con el deseo inmenso de volver a abrazarlas como en los viejos tiempos. Mil gracias”.

Pese a que no entregó mayores detalles, el bogotano señaló en su cuenta personal de Instagram que recibió recientemente una esperanzadora noticia. Asimismo, recalcó que espera volver a reunirse pronto con sus compañeras de universidad.

El periodista recibió emotiva sorpresa - Foto: Instagram: Diego Guauque

Diego Guauque agradeció por el detalle que le enviaron - Foto: Instagram: Diego Guauque

“Esta fue otra linda y esperanzadora noticia que me dejó este día”, concluyó Diego Guauque, quien además mostró la emotiva dedicatoria que le mandaron Jeans y Baquero.

Cabe recordar que el famoso reportero tuvo hace unas semanas su cuarta quimioterapia, por lo que reveló que con esa sesión cerró un ciclo más en su lucha por vencer esta dura enfermedad. Igualmente, aseguró que lo más probable es que lo vuelvan a operar.

“Ya voy en mi cuarta quimioterapia. Con esta cierro este ciclo. ¿Qué viene después? En tres semanas pasaré, nuevamente, al mundo de los escáner y las resonancias, con el fin de saber, concretamente, cómo está el sarcoma”, precisó.

Diego Guauque terminó un ciclo más en su lucha por derrotar al cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

¿Qué pasó con su empleo?

El comunicador volvió la semana pasada a los estudios de Caracol Televisión en la capital colombiana y estuvo como invitado en Día a día, en donde abrió su corazón y contó cómo va su proceso de recuperación.

Adicionalmente, el reportero aprovechó el diálogo con el matutino para contar qué ha pasado con su puesto dentro del canal nacional y aseguró que le dieron una licencia médica por varios meses. Además, le agradeció públicamente a por todo el apoyo que le ha brindado en este complejo momento de su vida.

“Es una bendición el apoyo de Caracol Televisión, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla. Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya”, puntualizó.

Diego Guauque estuvo como invitado en 'Día a día' - Foto: Instagram: @diaadiacaracoltv

Finalmente, concluyó: “Aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol. Tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron [risas] y eso es una verraquera. No me tengo que preocupar por eso. Es muy sano y ayuda a todo”.

El periodista también explicó en Día a día que tenía que realizarse varios exámenes para saber cómo está el sarcoma y si se debilitó lo suficiente con las cuatro quimioterapias que recibió.