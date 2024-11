Ana María Trujillo destapó complicada condición de salud que le afecta su vida: “Los médicos no entienden”

Con el pasar de los años, Ana María Trujillo logró posicionarse como una de las actrices más destacadas y queridas de la televisión colombiana. Su trayectoria despegó con fuerza a finales de los años 90 y principios del 2000, cuando participó en recordadas producciones como La quiero a morir, Yo no te pido la luna, Los caballeros las prefieren brutas y Sofía, dame tiempo, entre otras, dejando una marca imborrable en la audiencia.

Además de su éxito como actriz, la reconocida artista también brilló en su papel como presentadora dentro de formatos y programas como Día a día, de Caracol Televisión, donde compartió pantalla con personalidades como Carlos Calero. Siempre destacó por su habilidad para conectarse con el público, su carisma inigualable y su profesionalismo frente a las cámaras.

De hecho, la versatilidad de Ana María Trujillo la consolidó como una figura integral en el mundo del entretenimiento colombiano, ganándose el reconocimiento tanto de los televidentes como de sus colegas. Su regreso a la pantalla chica le permitió conquistar a los espectadores con el papel protagónico que hizo en Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca.

Sin embargo, más allá de su retorno a los medios nacionales, Ana María Trujillo, que sufrió la pérdida de su hijastra, subió un post a su cuenta oficial de Instagram, donde soltó una confesión. La famosa no se quedó callada y compartió con sus fanáticos un detalle de su vida, el cual la hizo lidiar con momentos inesperados.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz mencionó que padecía de una condición de salud, la cual era compleja y la llevaba a vivir instantes extraños en su organismo. Aunque no la afectaba de forma grave, sí tenía que prestarle atención a cada detalle.

“Aquí donde me ven, yo sufro de una condición que se llama hipertonía vagal. Eso quiere decir que mi presión arterial es bastante baja y las pulsaciones de mi corazón también”, escribió en el pie de foto.

Ana María Trujillo regresó a la televisión en 2024. | Foto: Instagram: anamariatrujilloficial

“Me cuesta mucho trabajo quemar calorías y quemar grasa. No sudo, no aguanto calor, ni mucho tiempo parada, me mareo cada vez que me paro y algunas veces tengo la visión borrosa”, agregó, explicando un poco de lo que se trataba este tema médico.

Ana María Trujillo, de igual manera, afirmó que había puntos que no tenían una explicación clara, ya que los profesionales tampoco hallaban una respuesta precisa. No obstante, sí enfatizó en que su esfuerzo la ayudó a salir adelante y no dejarse afectar por las circunstancias.

“Los médicos no entienden cómo no me he desmayado nunca en mi vida. Llegar a verde en el gimnasio es duro y llegar a amarillo para mí es casi que imposible, pero ¿saben qué? No me rindo, ¡le doy duro! Cada día me gusta más el gimnasio”, apuntó en la publicación.

“Me arrepiento no haber empezado antes. Ya son unos diez años de constancia, me costó mucho trabajo enamorarme del ejercicio, pero lo logré. Hoy no quiero parar, me siento bien, tanto físicamente como mentalmente. Nunca es tarde para empezar, si yo pude...tú puedes”, agregó, concluyendo esta confesión sobre su salud.