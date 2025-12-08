Ana María Trujillo atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de su suegra, según informó El Espectador. Con la frase “Se nos va un ángel”, la actriz expresó su gratitud por los años compartidos y mostró la vulnerabilidad de un duelo que generó una ola de apoyo entre sus seguidores.

Un emotivo mensaje que conmovió en redes

La actriz colombiana, reconocida por su papel en Pedro, el escamoso y otras telenovelas, recurrió a las redes sociales para compartir un emotivo mensaje de despedida a su suegra, a quien describió como un pilar fundamental de la familia.

En su publicación, Trujillo evocó recuerdos de viajes, reencuentros y momentos compartidos, agradeciendo los catorce años de cariño, amor y enseñanza que recibió de ella, según informó la Revista Vea.

El mensaje estuvo acompañado de un reel fotográfico que mostraba instantes significativos junto a su suegra, revelando la cercanía y el vínculo afectivo que las unía. La actriz prometió seguir cuidando y apoyando a su esposo, y resaltó que “ya mis viajes a Torino no serán lo mismo sin tu presencia”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, enviando condolencias y mensajes de solidaridad. Comentarios como “Lo siento de corazón”, “Te abrazo con mucho consuelo” o “Sentido pésame” inundaron sus redes, reflejando la empatía y el cariño hacia la actriz en este momento de dolor.

Momentos difíciles para Ana María Trujillo

Esta pérdida se suma a momentos difíciles que Ana María Trujillo ha vivido recientemente, como la muerte de su hijastra en 2024, y refleja la fortaleza y resiliencia de la actriz frente a situaciones que marcan profundamente su vida personal, más allá de la pantalla y la fama.

Actualmente, Trujillo atraviesa un nuevo momento de duelo que evidencia la importancia de los lazos familiares en su vida. Su mensaje público no solo refleja el vacío que deja su suegra, sino también la determinación con la que busca acompañar a su esposo y mantener vivos los recuerdos compartidos.