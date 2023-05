Ana María Trujillo aseguró que la diferencia de edad con su esposo nunca ha sido un problema

Ana María Trujillo es una de las actrices más recordadas y reconocidas de la televisión nacional de finales de la década de los 90 y principios de siglo por su labor en producciones como La quiero a morir, Yo no te pido la luna, Los caballeros las prefieren brutas y Sofía, dame tiempo, entre otras.

La presentadora reveló detalles de su relación - Foto: Foto tomada de Instagram @anamariatrujilloficial

Gracias a lo que fue su exitosa carrera en la pantalla chica, la también presentadora logró cultivar una extensa lista de admiradores que hoy en día le expresan su cariño y apoyo a través de redes sociales como Instagram, donde cuenta con una comunidad digital de la que hacen parte 260 mil usuarios.

No obstante, la talentosa actriz en su momento estuvo en el centro de la polémica, y fue cuando se divorció de Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona y Juancho Cardona. Según Trujillo, la razón principal de la separación fue que Cardona le fue infiel. Además, indicó en el programa ‘Se dice de mí' que una amiga cercana a ella la llamó para contarle la situación.

Como toda figura pública, también le ha tocado lidiar con los haters que no faltan en el mundo digital y que se han enfocado en criticar su relación amorosa con José Francisco Arata, un hombre que se graduó de la Universidad de Torino de Geología y de la Universidad Central de Venezuela, de ingeniería geológica, según señaló Kienyke.

Ana María Trujillo y su esposo, quien es unos años mayor que ella. - Foto: Foto tomada de Instagram @anamariatrujilloficial

La razón principal por la que los dos han estado bajo la lupa de sus detractores es por su diferencia de edades pues él es 12 años mayor que la actriz.

A pesar de eso, la pareja ha aprendido a manejar la situación y prueba de ello es cuando Arata se autodenomina de manera jocosa como el sugar daddy de Ana María Trujillo para hacerles frente a los comentarios negativos que reciben con frecuencia.

Juntos emprendieron una nueva vida en República Dominicana luego de durar tres años de novios. Se casaron en Punta Cana, en una ceremonia muy íntima y, por lo que se puede ver en sus redes sociales, llevan una rutina tranquilla, llena de aventuras y felicidad.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas que activó en su perfil de Instagram, un usuario le pidió una sugerencia a la cartagenera porque, según contó, tiene miedo porque le gusta alguien 18 años mayor que él o ella y no sabe si eso puede ser un impedimento para que todo marche de la mejor manera posible.

“Oye, me gusta alguien 18 años mayor que yo y tengo miedo que la edad sea un impedimento”, escribió esta persona. Ante su duda, Trujillo respondió de manera contundente que no tenía nada que ver su diferencia de edades y resaltó lo que serían las claves para mantener su relación sana y estable.

“La edad nunca es un impedimento ni pa’ arriba ni pa’ abajo, nunca, nunca, siempre y cuando haya amor, amor de verdad, del bonito, amorcito del bueno, siempre y cuando haya respeto, comunicación”, expresó inicialmente.

Ella tiene 52 y él tiene 64, por lo cual ya luce canas en su cabello y en su barba. - Foto: Foto tomada de Instagram @anamariatrujilloficial

Luego, reconoció que la han criticado mucho por la diferencia de edades con su esposo, pero al mismo tiempo aseguró que poco le importa la opinión de los demás. “No me veo con otra persona que no sea él. Yo quiero una persona madura en mi vida, que sepa lo que quiere, que me valore, que me consienta porque además esa persona es la que va a lograr que yo también lo consienta a él y que esté agradecida y que todos los días me despierte enamorada”, agregó.

Por último, precisó que de no ser así, es muy complicado que un matrimonio sea feliz, por lo que le sugirió a la persona que le escribió olvidarse de la edad para dejar fluir su relación. “Hay jóvenes que nacen viejos y hay viejos que nacen jóvenes”, concluyó entre risas.