Anahí vivió emotivo momento junto a su hijo, en pleno concierto de RBD: “no puedo explicar lo que sentí”

Anahí confesó que sufrió en concierto de RBD al no escuchar su voz

“Ay, no oigo nada, ayer la sufrí mucho. Mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, pero entonces no oigo la música”, comentó, mostrándose incómoda por la situación.