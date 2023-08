Anahí reveló detalles sobre su llegada y paso por RBD: “Televisa no quiere que tú seas Mía Colucci”

¿Quién es Mía Colucci?

La confesión sobre su papel de Mia Colucci

En medio de una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Anahí Puente afirmó: “Me dice Christian, quien interpreta a Giovanny, voy a hacer una telenovela con Pedro Damián (uno de los directores de televisión más importantes de la época), se llama Rebelde, y fíjate que hemos estado haciendo casting por meses y meses, a la única que no han encontrado es a Mía Colucci. Le han hecho casting a famosas, no famosas, cantantes, actrices de todos lados y no encuentran a Mía Colucci ”, revelando como fue que se enteró de que se estaba produciendo este gran proyecto.

Confesó, en medio de risas, que precisamente en el momento en el que estaba teniendo esa conversación con su amigo, suena el teléfono y Pedro, el director de RBD le dice: “Annie, no encuentro a Mía Colucci... es que Mía eres tú y tú eres Mía, no hay más, pero hay un problema, es que en Televisa no quieren que la hagas tú... Me llevo peleando un mes, y me dicen que tú no”. Estas palabras, en su momento, causaron confusión en la actriz, pues llevaba mucho tiempo trabajando para la productora de contenido audiovisual.