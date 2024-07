Andrés Montoya, presentador de Caracol, se destapó sobre su vida amorosa y expuso por qué no tiene novia

Andrés Montoya se ha convertido en uno de los presentadores más reconocidos en todo el país, precisamente tras tomar la decisión de reemplazar a Juan Diego Alvira y ser una de las principales caras de Noticias Caracol.

Antes de aceptar este nuevo reto, el comunicador ya era reconocido por los televidentes, pues era parte del grupo de periodistas de Medellín y desde allí presentaba algunos de los hechos más importantes que ocurrían en la capital antioqueña. Su rostro se fue familiarizando con el público, por lo que su llegada a Bogotá fue bien recibida.

Sin embargo, como buen colombiano, siempre buscó aspirar a un mejor puesto y, tras la salida de Alvira, es hoy en día el presentador de la primera emisión. Andrés Montoya se aventuró a nuevas oportunidades, intentando informar las noticias de la mejor manera.

Montoya se refirió a la distancia que tiene con su hijo de 5 años, quien vive en Medellín. | Foto: Instagram: @andresmontoyaf

No obstante, esta popularidad hizo que sus seguidores y conocidos se interesaran por un aspecto más íntimo y privado, indagando sobre su situación sentimental en el presente. Pese a que el presentador fue contundente con la reserva y discreción, recientemente concedió una entrevista que aclaró dudas.

De acuerdo con lo que se vio, el periodista dialogó con la revista Vea, donde tocó el tema de su vida amorosa y la ruptura que vivió en 2022 con la mujer que fue su pareja y madre de su hijo. En aquel año tomó la decisión de mudarse a Bogotá, dejando atrás la realidad que llevaba en Medellín.

En la charla con el medio, Andrés Montoya se destapó sobre su situación emocional, señalando que no estaba interesado ahorita en una relación con nadie. El profesional indicó que no estaba en sus objetivos y solamente estaba enfocado en su trabajo e hijo.

“Estoy en un momento en donde no me interesa. Estoy enfocado en mis objetivos, que ahora son profesionales. Es algo que no está ni en mi radar ni en mi mapa de objetivos”, comentó.

“Todos mis esfuerzos y toda mi energía están concentrados en mi trabajo. Además, tengo a mi hijo en Medellín, y viajo cada quince días a verlo. Es una dinámica bastante exigente y una relación necesita tiempo, sobre todo en sus inicios”, aseguró, plasmando su posición frente a los vínculos de este tipo.

Sin embargo, el presentador de televisión sí apuntó que no se negaba ni cerraba las puertas a algo con alguien, pero que en este instante no estaba pasando. “Bueno, no está en el mapa, no estoy cerrado, obviamente a que si de pronto más adelante, se aparece una mujer que me da tres vueltas, pues bueno, pero a hoy no ha pasado”, puntualizó.

“No es fácil a la hora de empezar una relación, pero también lo que te digo es que cuando las cosas se van a dar, finalmente se dan y todo se termina ajustando, pero, para eso hay que tener disposición y en mi caso no la hay”, agregó.

Por último, Andrés Montoya, que conquistó a los televidentes de Noticias Caracol, fue claro en una decisión que tomó con respecto a la persona que lo fleche a futuro. El paisa indicó que no tendría una relación con alguna colega, pues este tema era complejo y sabía cómo todo se podía alborotar.

“Es algo ya muy personal, es una decisión muy propia y es que en lo posible no contemplo relaciones con gente que haga parte de mi equipo de trabajo, pues con personas de noticiero, porque no, porque es difícil, es difícil cuando tú estás en el mismo equipo, ves a las personas todos los días, no solamente por la convivencia, por los espacios, por los encuentros… A mí nunca me ha gustado, jamás lo he hecho, jamás me ha pasado tener una relación con alguien que trabaje en el mismo sitio donde yo estoy. No me gusta. Tarde o temprano termina convirtiéndose en un tema complejo, de dificultad y lo veo con gente que le pasa”, dijo.