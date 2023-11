Ángela Aguilar invitó a su imitadora de ‘Yo me llamo’ a uno de sus conciertos: así fue la conmovedora escena

La invitación de Angela Aguilar a su imitadora de ‘Yo me llamo’

“Nina que increíble todo lo que estás haciendo, de verdad, cada vez que me enseñan un video tuyo o que sales a la conversación para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien, el falsete, las pausas y hasta mis expresiones. Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos, me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras”, declaró la cantante de origen mexicano.