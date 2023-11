Rosalía, de “Yo me llamo”, echó leña al fuego en discusión con Pipe Bueno; fuera del programa destapó la verdad

En el pasado episodio número 70 del programa de canto de Caracol Televisión, el cantante de música popular tuvo un pequeño encontrón con una de las imitadoras: se trata de Yo me llamo Rosalía, a quien no dudó en expresarle su desacuerdo y descontento frente a varios aspectos que la joven tuvo en el escenario.

“¿ Qué es lo que me hace falta? Es un poquito de un no sé qué y a lo mejor es algo que solo se lleva por dentro. Pero quiero que lo saques aún más; que salga esa leona y esa artista al escenario. Para mi gusto, porque seguramente a mis compañeros sí les encantó y todo eso, pero para mí, no”, agregó.

Ante esto, Rosalía, tras quedar sentenciada, expresó su tristeza y desaliento por lo ocurrido. La joven rompió en llanto y manifestó que no se sentía cómoda con lo que decía Pipe Bueno. El cantante popular estalló y envió unas palabras a la concursante, afirmando que sus actitudes no correspondían.

“Ya ella es muy profesional, se le nota. Yo no estoy charlando, de verdad (...). A mí me toman en serio. Aquí muchos se les ha dicho que no y lo reciben con amabilidad. La forma de ella recibirlo siempre es con sarcasmo y dice que con alegría sonreír, pero está llorando. Vuelvo y le repito un consejo que le di: ‘Para ser un buen ganador, hay que ser un buen perdedor’, y a ella no le gusta perder. ¡Ahí está!”, finalizó.