Así fue el reencuentro de Poligamia, uno de los grupos de rock más importantes de Colombia

La misma gente que hace unas pocas semanas asistió al Festival Cassette, para escucharlos de nuevo y sentir, durante unos minutos, que el tiempo no pasó.

“Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos, para amarnos otra vez”.

El guitarrista Gustavo Gordillo recuerda cuando se separaron hace más de veinte años. “Al otro día del concierto de despedida, me sentía roto y adolorido. Más deprimido no podía estar”.

“Tenía 17 años y ya era músico de sesión, me llamaron porque necesitaban un guitarrista –recuerda Camelo–. Yo traje un baterista, Virgilio Guevara, que estuvo un tiempo tocando con nosotros, y después ingresó César, porque su grupo se desintegró”.?

Los dos primeros álbumes, compuestos por baladas y pop comercial, fueron un éxito. Dejaron en la mente de los jóvenes de la época canciones como “Beverly Hills”, “Te regalo una canción”, “Desvanecer”, “Confusión”, “Fue solo amor” y “Mi generación” ; pero el tercer disco, lanzado en 1996, no tuvo la misma repercusión.

“César me parecía buenísimo –completa Gordillo–. Lo conocimos en el Encuentro Musical de los noventa. Era un chino de 14 años que hacía un solo de batería buenísimo con los ojos vendados ”. Diez años y tres discos después, todos les dirían adiós a sus seguidores.?

“Queríamos reflejar lo que sentíamos en ese momento, con letras rebeldes y música más potente. No éramos los mismos ‘pelaos‘ de colegio y lo hicimos con mucho corazón y libertad, pero el resultado no fue el esperado”.

?El álbum se llamó Promotal 500 mg, el primer sencillo nunca sonó en radio, y el grupo, acostumbrado al respaldo de los medios y el público, comenzó a cuestionarse su futuro... Finalmente, se disolvió. “No tuvo nada que ver con nuestra relación como amigos –explica Fredy Camelo–. Nos reunimos en la casa de César y decidimos que no tenía mucho sentido seguir si no íbamos a recibir la misma acogida. Tampoco queríamos hacer la música de antes, así que nos dimos un abrazo y dijimos, ya no más”.?

Cada uno tomó su camino. Camelo, que había llegado con una incipiente pero sólida carrera como músico, fue el menos afectado. “Ya tocaba con otros artistas, grababa en estudio y eso me ?estaba dejando dinero”. Turbay también había comenzado la preparación de su primer álbum como solista.?