Así fueron las últimas horas de la actriz Silvina Luna: “Ya nada respondía”

“El último parte médico hablaba de encefalopatía de origen multicausal a raíz obviamente de su estado, está muy débil. Hay un hermetismo total de parte de la familia en cuanto a que no pueda divulgarse ningún tipo de información”, manifestaron los presentadores del programa Entrometidos en la tarde, programa conducido por Carlos Monti, quien explicó días antes del fallecimiento que las “fuentes oficiales no están pudiendo dar información. El otro punto importante que están dialogando ahora es que Silvina está muy débil aún con kinesiología, aun con apoyo psicológico, aun con nutricionista. Está muy débil ”.

Así mismo, De Brito afirmó que los médicos le explicaron las razones por las cuales se debía tomar esa decisión: ”Los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces. Esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como a cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida. Y de un milagro, también”.