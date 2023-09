Zahira Benavides, presentadora de RCN, cayó en la trampa de los delincuentes ¿qué le pasó?

Según su relato, es una modalidad de robo conocida como ‘pinchallantas’, por la que hace un llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá y todas las autoridades pertinentes “porque esto no puede seguir pasándonos”, expresó.

“Resulta que me bajo, te echan agüita ahí en la llanta y una pinchada, dos pinchadas, bueno... Pues me vieron sola, una mujer, en esa zona. Abusan. No fueron dos parchadas, fueron 6″, precisó.