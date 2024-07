Insomnio, ansiedad y pérdida de memoria: El triste final de Robin Williams

El documental explora los últimos meses de Robin Williams, marcados por el declive de su carrera y la extraña enfermedad que minó sus capacidades físicas y mentales. Susan Schenider, su esposa, recuerda que el actor no dormía y sufría episodios de ansiedad y depresión.

Williams había vivido una era dorada en los años ochenta y noventa cuando protagonizó algunas de las películas más recordadas e incluso ganó un Óscar. Pero en la última década de su vida enfrentó el declive. Los papeles protagónicos escaseaban, estaba relegado a comedias mediocres y el divorcio de su segunda esposa había menguado sus arcas. Esto último también lo llevó a una difícil situación emocional, ya que sentía que sus dos hijos menores (Zelda y Cody) sufrían por su culpa.

“Robin me llamaba a las diez de la noche, a las dos, a las cuatro de la mañana, y me decía: ‘¿Sirve? ¿Algo de esto sirve? ¿Apesto? ¿Qué me está pasando?’”.