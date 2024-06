Así reaccionaron en redes por la traición de Beta a Omega en el ‘Desafío XX’: le lanzaron duras críticas a Alejo

Con esta determinación Beta no solo rompió la alianza con Omega, sino que también provocó una ola de reacciones a través de las redes sociales, donde varios internautas le lanzaron duras críticas a Alejo, principalmente por lo que ocurrió con Campanita cuando, ante las cámaras, quedó captada una conversación que él tuvo con Arandú, Gaspar, Kevy y Karen, hablando de una estrategia que no cayó muy bien entre los televidentes.

“Se puede votar en contra de Campanita o Kratos” , fue el comentario de Alejo que desató la ira de los amantes de este reality, debido a que ambos llevaban una relación cercana, por lo que su plan iría en contra de los valores que tanto ha mencionado, detalle que no dejaron escapar a través de las redes sociales.

“Yo pensé que Omega era un equipo compacto, pero Alejo, ser así, no puedo creer en un hombre que haga semejante traición a un hermano, a su hermano Campanita”; “Campanita es el personaje de la temporada, el mejor competidor de Omega ¿y salir por una traición? Te odiamos, Alejo, por tu miedo, porque sabes que no estás entre los mejores” , fueron las reacciones de algunos usuarios en X.

Los avaros terminan sin nada en el #DesafioXX Luisa no quiso dar dinero al participante q les dió el triunfo y Alejo vendio a campanita que para llegar más lejos él . pic.twitter.com/0V3yoJx9v4

Así reaccionaron en redes por la traición de Beta a Omega en el Desafío XX

“Pero si Alejo desde hace rato quería faltonear a Beta, fue él quien falseó a Campanita y a Kratos”; “a mí me gusta sacar conclusiones y desde ayer lo estoy diciendo, Beta va exponer a Alejo con la vendida que le hizo a sus compañeros”; “Alejo debió exigir respeto a la alianza y dejar que los chalecos fueran a Alpha”; “Alejo no tiene moral para decir que son falsos. Pero de que Beta los apuñaló, no hay dudas”, dicen algunos comentarios de los usuarios en redes.