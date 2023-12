Así reaccionó Paola Jara luego de que un fanático le lanzara su ropa íntima en un concierto

Reacción de Paola Jara luego de que un fanático le lanzara su ropa íntima en un concierto

“Los cogí porque me dio pena no cogerlos porque no pensé que fueran unos bóxer Cayó y yo me agaché con toda a recogerlos y cuando los vi dije, ¡Oh, no puede ser! Es lo que estoy viendo”, expresó Paola Jara entre risas en la conversación que se realizó en el Movistar Arena con público presente que tampoco pudo evitar reírse por lo ocurrido.