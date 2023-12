Mike Bahía le canta a la depresión en su nueva canción; así suena ‘La Depre’

“Cuando no nos sentimos bien y nos encontramos luchando contra nuestra propia mente, puede ser fácil sentirnos diferentes, solos y aislados de quienes nos rodean", dice Mike Bahía, cantante. | Foto: Colprensa

“Cuando no nos sentimos bien y nos encontramos luchando contra nuestra propia mente, puede ser fácil sentirnos diferentes, solos y aislados de quienes nos rodean, pero La Depre es un recordatorio importante para los oyentes de que está bien no sentirse bien siempre, y que no tienen que librar sus batallas solos. En pocas palabras es decirles: Estamos aquí para ti”, expresa Mike Bahía.