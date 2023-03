Así se verían Justin Bieber y Selena Gómez en su boda según la inteligencia artificial

Justin Bieber y Selena Gómez protagonizaron uno de los romances más resonados y mediáticos en la historia del Jet-set internacional, pues en su momento eran los jóvenes más queridos por millones de chicos y jóvenes que se decantaban con su música y las producciones televisivas en las que Gómez trabajaba.

Pero toda historia tiene un final y lastimosamente la de estos dos jovencitos no fue tan dulce, pues su relación se acabó entre la mirada de millones de paparazzi que los hostigaron hasta el cansancio, más que todo a la cantante, quien logró decantar todo su dolor y su “tusa” en su disco Revival, uno de sus álbumes más personales.

Selena Gomez y Justin Bieber en la fiesta Vanity Fair de los Óscar 2011(Photo by Gregg DeGuire/FilmMagic). - Foto: FilmMagic

Por su parte Justin demostró su falta de amor y cariño con muchos escándalos durante sus giras mundiales, donde fue acusado de armar bacanales con prostitutas y consumir drogas, asunto que nunca se le confirmó, pero sí afectó bastante la salud mental del cantante, pues luego de esto empezó un proceso espiritual fuerte que lo ayudó a encaminar su vida y a concentrarse en lo que realmente importa, la familia y su música.

Actualmente, Bieber está felizmente casado con la modelo Hailey Bieber, a quien le han llovido hasta amenazas de muerte por ser la actual esposa del cantante, a quien muchos aún lo ven como la mejor pareja que puede tener la intérprete de Hands To My Self, quien tuvo que salir a pronunciarse en sus redes sociales a pedirle a sus fans que por favor dejen el acoso contra la estadounidense, pues ella no tiene ningún rencor contra su expareja ni su nuevo amor.

Selena Gómez ha hecho una carrera seria como actriz en Hollywood. Foto: AP

Lo peor del caso es que muchos no escuchan a Gómez y siguen haciendo hasta lo imposible por verla con Bieber. Muestra de ello son las imágenes que le han solicitado crear a la inteligencia artificial, en las que se ve a la expareja en la que hubiera sido su boda, luciendo varias versiones de cómo este software ve lo que hubiera sido una Selena vestida de blanco y un Justin esperándola frente al altar.

Lo primero que hay que destacar de estas imágenes es que en todas Selena tiene una imagen con rasgos latinos muy marcados, asunto que la AI investigó muy bien, pues sus padres son mexicanos y la cultura latina siempre ha estado presente en la vida de la cantante. Por otro lado, a Justin le pone vello facial, que en la vida real siempre ha tratado de mantener lo más que puede, pero su genética no le ayuda mucho, pues es poco el folículo que tiene para poder enmarcar su rostro con bigote o barba.

Ahora, en cuanto a trajes, como siempre el novio está muy clásico, cambiándole de tonalidades solo entre el blanco y el negro y la variación de traje va más en modelo de época que en vanguardismo. En cuanto a la novia, los vestidos dramáticos con brocados, volúmenes, velos protagonistas y todos en blanco enmarcan a la que sería la cantante.

Justin Bieber asistió los Grammy con su pareja Hailey - Foto: AFP / Angela Weiss

No se sabe a ciencia cierta si la AI situó a la pareja en diversas culturas o tiempos, pues los modelos sí varían mucho y tienen atisbos de la época medieval, guiños asiáticos y estilismos cortesanos o hippie chic que les sientan de maravilla tanto a Justin como a Selena, quienes, a decir verdad, se siguen viendo muy bien juntos, así sea por imposición virtual.

Por el momento ni Selena ni Justin se han pronunciado acerca de estas imágenes, que ya le han dado la vuelta al mundo en todas las redes sociales, robándole suspiros a los que en su adolescencia corearon las canciones de los dos cantantes y sufrieron como propias la tusa de la ruptura, que sigue dando de qué hablar años después de sucedida.