Selena Gómez y Zayn Malik estarían sosteniendo un romance; fueron captados en una cita

Selena Gómez se convirtió en una de las cantantes más famosas y comentadas de la industria musical, debido a todos los detalles que salieron a la luz sobre su vida personal y artística. La también actriz cautivó con su estilo, su actitud y la personalidad que proyectó durante muchos años en la escena internacional, donde llamó la atención de millones de personas.

Selena Gómez se dejó ver sin una gota de maquillaje. - Foto: Foto tomada de Instagram @selenagomez

A pesar de lidiar con sus problemas internos y los líos de salud que le fueron diagnosticados, la exintegrante de Disney despertó todo tipo de reacciones en sus fanáticos luego de que hiciera públicas algunas relaciones que sostuvo con colegas. Este fue el caso de The Weeknd y Justin Bieber, con quienes tuvo historias completamente distintas.

Sin embargo, recientemente, Selena Gómez desató una ola de comentarios en redes sociales, debido a especulaciones y rumores sobre un supuesto romance que tendría con otro artista. La cantante quedó en el centro de noticias, las cuales apuntaban a que estaría saliendo con Zayn Malik, exintegrante de One Direction y expareja de Gigi Hadid.

El cantante estaría saliendo con Selena Gómez. - Foto: Instagram @zayn

De acuerdo con lo reseñado por la revista People, Selena Gómez y Zayn Malik salieron a cenar a un restaurante de Nueva York, Estados Unidos, donde se habrían dado un beso y se habrían sujetado de las manos. Esta información fue respaldada por una usuaria de TikTok, la cual relató y compartió un fotograma de su conversación con una amiga.

#EsTendencia: @etnow añade que en la cena que People reportó más temprano entre Zayn Malik y Selena Gomez, se le vio a ambos sujetándose las manos y besándose 😳 pic.twitter.com/EvNt1K9iY0 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 24, 2023

Según reveló la mujer, su conocida fue quien atendió a la pareja en aquel restaurante, por lo que no dudó en escribirle y preguntarle cómo era posible eso que había ocurrido: “Cuéntame cómo Selena Gómez y Zayn Malin entraron tomados de la mano y besándose”.

People se habría puesto en contacto con los representantes de ambos artistas, pero ninguno quiso dar información o respuesta a lo que se comentaba en los medios sobre un posible romance.

Por el momento habrá que esperar a que se conozcan detalles sobre lo sucedido, ya que mucho se habló sobre la vida de Gómez, especialmente sobre los fuertes episodios con Justin Bieber.

Selena Gómez en una de sus apariciones en público. - Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

El día que Selena Gómez rompió en llanto al hablar de Justin Bieber

Una escena del documental estrenado el pasado mes de noviembre, sobre la vida de la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, conmovió a cientos de seguidores de la artista, puesto que se habla sobre una de las relaciones más icónicas tanto para el público, como por el impacto que tuvo en su vida, el noviazgo con Justin Bieber.

En ‘My Mind & Me’, documental producido por Apple TV+, se muestra el momento más difícil de la ruptura de la pareja, instante en el que escriben la famosa canción ‘Lose You to Love Me’, la cual fue dedicada a Bieber y en la que la artista dejó claro todos los sentimientos que estaba llevando dentro. Sin embargo, mientras Selena cuenta esta parte de su historia, rompe en llanto y este se convierte en uno de los momentos más conmovedores de la producción.

Justin Bieber durante una de las premiaciones de los Grammy. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

“Le envié un mensaje de texto a Julia Michaels y Justin Tranter y les dije: ‘Creo que estoy lista para decir que estoy triste’... Escribimos la canción en 45 minutos. La canción más rápida que he escrito”, reveló en el documental, haciendo referencia al momento exacto en el que se sintió un poco mejor para seguir adelante y cumplir con los mandatos de su disquera, el componer un tema sobre su ex.

“Se trata de más que un amor perdido. Soy yo aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida, pero también esperando que la gente pueda encontrar gracia y paz también en eso. La canción trata sobre saber que perdiste por completo cada parte de lo que eres solo para redescubrirte a ti mismo”, agregó la cantante, dando su versión sobre lo que quiso expresar con su composición.

Seguido a esto, la artista resaltó los momentos que tuvo que pasar en medio de su recuperación, puesto que su romance con Bieber fue totalmente público y estuvo en el ojo de la opinión mediática, además de que el cantante rápidamente se comprometió con su actual esposa, lo que también levantó cientos de rumores sobre los motivos de la ruptura

“Todo era tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar. Entonces simplemente lo pasé y ya no tuve miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”, sentenció Gómez.