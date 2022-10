Justin Bieber vuelve a cancelar su gira mundial, esta vez hasta enero

Los fanáticos de Justin Bieber estaban esperanzados en que el cantante pudiera visitar diferentes lugares alrededor del mundo, para disfrutar de sus nuevas canciones en vivo y recordar los grandes éxitos que catapultaron al canadiense como un artista de talla mundial y una de las promesas más grandes en la música pop.

Sin embargo, todo esto quedó en una simple ilusión, porque el cantante ha tenido que suspender su gira mundial Justice World Tour dos veces y hoy los promotores de dichos shows han informado que suspenderán todas sus presentaciones, proyectadas para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero.

Esta cancelación se suma a la que hubo el pasado 6 de septiembre, cuando se anunció que, después de haber pisado varios escenarios, Justin iba a hacer una pausa para enfocarse en su salud, sin una fecha establecida de retorno.

Hoy se sabe que las visitas a países como Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajo, Alemania, Suiza, Portugal, España e Italia no se darán en la fecha preestablecida, tal como indica la página web del cantante.

En algunos países como España ya se ha anunciado que las boletas servirán para la nueva fecha que programen, pero otros países podrían cancelar el show en su totalidad, pues hasta el momento no hay reprogramaciones oficiales ni se sabe si en febrero la gira se retomará o finalmente se cancelará en su totalidad, afectando las fechas faltantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Hungría, República Checa, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Austria y Polonia.

¿Por qué Justin Bieber cancela su gira mundial?

La respuesta la dio el mismo cantante hace varios meses. Sus problemas de salud han ido incrementando desde que inició la gira el pasado febrero en San Diego, California; el show, que estaba propuesto para empezar en 2020, se tuvo que aplazar ese año debido a la emergencia por la pandemia de covid-19.

Bieber alcanzó a pisar 10 países con su Justice World Tour, pero los malos síntomas se hicieron tan latentes e insoportables que el cantante tuvo que hacer una pausa para “enfocarse en su salud”.

Justin sufre el síndrome de Ramsay Hunt, una erupción dolorosa en el oído, cara y boca, que infecta el nervio facial cercano al oído interno y puede causar irritación e hinchazón del mismo, al punto de paralizarlo.

El canadiense ya había mostrado las secuelas de esta enfermedad en su rostro cuando decidió sincerarse con sus fanáticos en redes sociales, mostrando cómo su ojo y su boca están paralizadas en un lado de su rostro, síntomas que no le permiten cantar ni desempeñarse como acostumbra sobre los escenarios.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis ‘shows’ en vivo, pero me pasó un verdadero precio. El fin de semana pasado me presenté en Rock in Rio y di todo lo que tengo a la gente en Brasil… Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”, declaró Justin en su momento, cuando suspendió su gira el pasado 6 de septiembre y se cancelaron definitivamente varios conciertos en Brasil, Chile, Argentina y Sudáfrica, lugares en los que se tuvo que devolver el dinero a los fanáticos que ya tenían la boleta lista.

Por el momento, queda esperar la decisión de los empresarios referente a las fechas que no se van a cumplir en Europa y los reportes médicos del cantante, a ver si logra continuar con las fechas ya programadas a partir de febrero de 2023.