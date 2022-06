“Jesús está conmigo”: Justin Bieber habló nuevamente sobre su estado de salud, ¿qué dijo?

Luego de que el cantante canadiense, Justin Bieber, afirmara por medio de sus redes sociales que le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt, el cual le causó una parálisis parcial facial; el artista nuevamente se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram y esta vez para dar un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores sobre su estado de salud.

“Quería compartir un poco más sobre cómo me he estado sintiendo. Cada día he mejorado y, a pesar de todas las molestias, he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce. Él conoce hasta las partes más oscuras de mí que no quiero que nadie sepa y constantemente me da la bienvenida a sus brazos. Esta perspectiva me ha dado paz durante esta horrible tormenta que estoy enfrentando. Sé que esta tormenta pasará, pero mientras tanto, Jesús está conmigo” señaló el artista.

El artista recalcó que su estado de salud está mejorando y que ha encontrado consuelo que quien diseño su vida. - Foto: Instagram @justinbieber

El pasado 10 de junio, Bieber publicó un video en su cuenta oficial de Instagram explicando que la razón por la que tuvo que cancelar sus conciertos, en medio de su gira ‘Justice World Tour’, fue porque le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt.

El artista canadiense explicó en su momento que “es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, recalcando que tendría que tomar un descanso de los escenarios mientras que se mejoraba.

A su vez, el cantante aprovechó este video para insistirles a sus fans que físicamente era imposible dar cumplimiento a los conciertos que ya tenía programados, puesto que la parálisis facial a la que se está enfrentado no le dejaba mover toda la parte de su cara. Además, agregó que aprovecharía el tiempo para descansar y poder volver a los escenarios y hacer lo que más le apasiona.

“Físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos. Esto es bastante serio, como pueden ver. Me gustaría que no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo. Espero que lo entiendan. Aprovecharé este tiempo para descansar y relajarme y volver a estar al cien para poder hacer aquello para lo que nací”, expresó Bieber en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que el síndrome de Ramsay Hunt ocurre en personas que han tenido varicela. “Una vez que te recuperas de la varicela, el virus permanece en tu cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster... Que afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. También puede causar parálisis facial unilateral y pérdida auditiva”, aseguró la organización estadounidense Mayo Clinic.

Los conciertos de la gira ‘Justice World Tour’ que han sido cancelados

Hace dos semanas Justin Bieber anunció por medio de sus redes sociales que pospondría algunos de los conciertos que componían su gira ‘Justice World Tour’ debido a la enfermedad de Lyme que padece.

Bieber, quien estaba a punto de iniciar su gira para promocionar sus dos últimos álbumes Change y Justice, tenía previsto comenzar en Toronto, pero por problemas de salud y recomendaciones médicas canceló oficialmente dos presentaciones del 7 y 8 de junio, al igual que el concierto de Washington DC, de 10 de junio. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que el cantante volverá a retomar la gira.

En su momento, el artista escribió un mensaje por medio de su cuenta de Instagram, en el cual afirmaba la difícil situación que estaba pasando.

“No puedo creer que esté diciendo esto. Hice todo lo posible para estar mejor, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer los próximos ‘shows’ por órdenes médicas. A toda mi gente, los amo mucho. Voy a descansar y a estar mejor”.