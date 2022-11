Selena Gómez rompió en llanto al hablar de Justin Bieber en su nuevo documental

Una escena del documental estrenado este viernes 4 de noviembre, sobre la vida de la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, ha conmovido a cientos de seguidores de la artista, puesto que se habla sobre una de las relaciones más icónicas tanto para el público, como por el impacto que tuvo en su vida, el noviazgo con Justin Bieber.

En My Mind & Me, documental producido por Apple TV+, se muestra el momento más difícil de la ruptura de la pareja, momento en el que escriben la famosa canción ‘Lose You to Love Me’, la cual fue dedicada a Bieber y en la que la artista dejó claro todo los sentimientos que estaba llevando dentro. Sin embargo, mientras Selena cuenta esta parte de su historia, rompe en llanto y este se convierte en uno de los momentos más conmovedores de la producción.

“Le envié un mensaje de texto a Julia Michaels y Justin Tranter y les dije: ‘Creo que estoy lista para decir que estoy triste’... Escribimos la canción en 45 minutos. La canción más rápida que he escrito”, reveló en el documental, haciendo referencia al momento exacto en el que se sintió un poco mejor para seguir adelante y cumplir con los mandatos de su disquera, el componer un tema sobre su ex.

“Se trata de más que un amor perdido. Soy yo aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida, pero también esperando que la gente pueda encontrar gracia y paz también en eso. La canción trata sobre saber que perdiste por completo cada parte de lo que eres solo para redescubrirte a ti mismo”, agregó la cantante, dando su versión sobre lo que quiso expresar con su composición.

Seguido a esto, la artista resaltó los momentos que tuvo que pasar en medio de su recuperación, puesto que su romance con Bieber fue totalmente público y estuvo en el ojo de la opinión mediática, además de que el cantante rápidamente se comprometió con su actual esposa, lo que también levantó cientos de rumores sobre los motivos de la ruptura.

“Todo era tan público. Me sentí atormentado por una relación pasada que nadie quería dejar. Entonces simplemente lo pasé y ya no tuve miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”, sentenció Gómez.

Selena Gómez confesó que tuvo pensamientos suicidas por bipolaridad

A propósito, en medio de una entrevista con la revista Rolling Stone, Selena Gómez entregó algunos adelantos sobre lo que verán sus seguidores en ese documental.

En medio de la conversación con la revista, la artista dijo que tuvo pensamientos suicidas durante meses, antes de aceptar su diagnóstico de trastorno bipolar en 2018. Recordó que esa enfermedad mental le generaba cambios extremos de ánimo, síntomas de manía y episodios de profunda depresión de los que le costaba salir.

También narró en Rolling Stone que hasta llegó a tener momentos de euforia, en los cuales sentía la necesidad de salir a comprar un automóvil para todos sus amigos y las personas que la rodeaban, como un regalo.

Sin embargo, de un momento a otro todo cambiaba y venían momentos de depresión que la dejaban días enteros en su cuarto, tirada en la cama, sin poder levantarse. “Pensé que el mundo sería mejor si yo no estuviera allí”, señaló en la entrevista.

Así mismo, reveló que le costó mucho aceptar que padecía esa enfermedad. “Pero básicamente tuve que desintoxicarme de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, agregó en Rolling Stone.