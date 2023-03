Justin Bieber cumple 29 años y estos han sido los escándalos más grandes de toda su carrera

Justin Drew Bieber nació hace 29 años, el1 de marzo del año 1994, en Ontario, Canadá. Empezó desde cero, tocando con su guitarra algunas canciones que subía a YouTube con ayuda de su madre Pattie Mallete. Allí fue descubierto por el gran ejecutivo de la industria musical Scooter Brown, quien inmediatamente decidió reclutarlo y convertirlo en la siguiente gran estrella de pop. Brown, también es manager de artistas como Miley Cyrus, Ariana Grande y J Balvin.

En el año 2010, Justin lanza su primer sencillo, One Time, que rápidamente se posicionó en los tops mundiales y tuvo gran visibilidad. Esto le permitió lanzar su primer álbum llamado My World, que también tuvo gran acogida, pero no sería hasta el año siguiente que su fama estallaría. En el 2011 Bieber lanza el video musical de Baby, canción con la que no solo se ganaría el odio y el amor del público, sino que se convertiría en un himno del pop y en el primer video en alcanzar las 300 millones de visitas en YouTube.

En ese momento, Bieber manejaba una imagen angelical, que de hecho fue abiertamente criticada. Le decían “gay” por tener voz de niño, por su característico corte de cabello (largo y con flequillo), se burlaban por sus letras infantiles o demasiado cursis. Pero, todo esto cambió con la llegada de su icónico álbum, Believe de 2012, en el que deja atrás su imagen de niño y empieza a verse involucrado en escándalos sexuales, de agresiones personales y sobre todo de consumo de drogas.

Conductas inapropiadas

Justin fue catalogado como un niño problema, se le acusaba de ser grosero, impuntual y agresivo. En el año 2013 escupió a sus fans desde un balcón en Toronto, Canadá. Las aficionadas se sintieron humilladas y decepcionadas, pues los amigos que acompañaban a Bieber empezaron a burlarse del hecho y celebrar la grosería del artista. Ante esto, los representantes del cantante le dijeron al medio US Weekly : “Justin no escupió a nadie, no había nadie abajo del balcón. De hecho, más temprano, Justin les envió chocolate caliente y les puso su música. Él ama a sus fans.”

Justin Bieber es fotografiado en New York el 22 de enero de 2023. - Foto: getty Images / Gotham

Ese mismo año cuando visitó Argentina su comportamiento dio mucho de que hablar. Primero en el primer concierto de Buenos Aires, en el estadio de River Plate pateó y pisó la bandera de este país ofendiendo a la nación. Esa misma noche, agredió a un camarógrafo cuando fue fotografiado saliendo de un club, y al día siguiente canceló la segunda fecha en la ciudad por una supuesta intoxicación a la que se refirió como “maldita comida en mal estado”.

En Colombia, durante la misma gira, se generó una polémica después de que el joven de 18 años pintara un graffiti en uno de los muros de la ciudad de manera ilegal. Esto ocasionó que Bieber tuviera que pagar una multa, y que se sancionara a los policías que lo acompañaron.

ATLANTA, GEORGIA - APRIL 17: Justin Bieber cantando en the Triller Fight Club: Jake Paul v Ben Askren at Mercedes-Benz Stadium . (Photo by Jeff Kravitz/Getty Images for Triller) - Foto: Getty Images for Triller

Jelena, el karma de Justin Bieber

Uno de los escándalos que más persiguió- y que aún lo hace- al joven cantante fue su turbulenta relación con la también cantante y actriz, Selena Gómez. Gómez y Bieber empezaron a salir en 2010 terminarían definitivamente en 2018. En el medio hubo escándalos de infidelidades, relaciones con otras personas, abuso de sustancias y muchas rupturas.

La relación conocida como Jelena, mezcla de los nombres Justin y Selena, es considerada de las más tóxicas de la industria. De ella nacieron canciones como Love Yourself, Sorry, What Do You Mean? y Mark My Words por parte de Bieber, y los hits The Heart Wants What It Wants, Lose You to Love Me, Same Old Love de Gómez.

A Justin se le acusa de serle infiel a Gómez múltiples veces, en 2013 con la modelo Bárbara Palvin tras su presentación en el Victoria’s Secrets Fashion Show, después con la entonces amiga de Gómez Kendall Jenner, varias mujeres a lo largo de sus giras mundiales y por supuesto con su actual esposa, Hailey Baldwin.

Selena Gómez en los Golden Globes Awards. - Foto: Getty Images

En la actualidad ambos describen su relación como un episodio muy tóxico en su vida. Justin ha dicho que durante ese tiempo, consumió muchas drogas, se volvió adicto al sexo y tuvo muchos problemas de conducta. Fue hasta marzo de 2018 que la pareja sería vista por última vez paseando por la ciudad de Los Ángeles, dos meses después Justin anunció su compromiso con la modelo Hailey Baldwin (Bieber actualmente).

Matrimonio apresurado

Justin Bieber asistió los Grammy con su pareja Hailey - Foto: AFP / Angela Weiss

En julio de 2018 Justin rompió el internet tras publicar una foto con su en ese entonces exnovia la modelo Hailey Baldwin, sobrina de del actor Alec Baldwin, y anunciar su compromiso con esta. Pero, fue aún más sorprendente cuando se anunció que en septiembre de ese mismo año la pareja habría contraído nupcias en secreto por lo civil en una notaria de Nueva York.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, porque pocos meses después Bieber entraría en una crisis depresiva que amenazaría su reciente matrimonio. Los medios empezaron a relacionar la crisis mental de Bieber con el internado de su ex, Selena Gómez, en un centro de rehabilitación mental. En ese momento a Baldwin se le empezó a criticar por su supuesta falta de apoyo a Justin, pues se le veía de fiesta, o en festivales como Coachella mientras se temía que su esposo se suicidara.

Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber - Foto: FILA

Sin embargo, este solo fue un bache, pues Justin entró a rehabilitación y se unió a una iglesia evangélica donde dejó atrás todos sus vicios del pasado y comenzó la que el describe como la mejor etapa de su vida: “Ahora estoy navegando en la mejor etapa de mi vida: el matrimonio. Lo cual es una maravillosa y loca responsabilidad. Aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser amable, humilde y todas las cosas que te hacen ser un buen hombre”, expresó Justin Bieber a los medios.