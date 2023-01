AuronPlay se despacha contra Piqué y asegura que tiene “un cerebro de doce años”

Shakira la sacó del estadio con el lanzamiento de su tema Bzrp Music Sessions #53, el cual creó junto a Bizarrap. Esta canción cruzó fronteras, se ubicó en tendencias y cautivó a un público diverso, el cual, tras días después del estreno, siguió hablando de las líneas y referencias que utilizó la barranquillera para esta idea.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Uno de los detalles que se robó la atención de los curiosos fue la reacción que tuvo Gerard Piqué al conocer la letra del tema, ya que optó por asumirlo con gracia y burla. El catalán no dudó en recurrir a adquirir relojes Casio y llegar a la Kings League en un Twingo, tirando indirectas por lo mencionado por su ex en aquella propuesta artística.

Gerard Piqué no le bastó con decir que tenía una alianza con Casio y ahora, arribó con un Twingo. - Foto: Captura de pantalla

Gerard Piqué confirmó que Casio lo patrocinará - Foto: King League

Ante este comportamiento, Gerard Piqué fue blanco de críticas y comentarios de distintos creadores de contenido, quienes aseguraron que esta era una medida inmadura a la que accedió el español para no dejarse afectar por lo ocurrido. En esta ocasión fue AuronPlay, reconocido youtuber y streamer, quien se pronunció al respecto, haciendo énfasis en la forma de reaccionar del deportista.

De acuerdo con lo que mencionó el español en un video, Gerard Piqué le daba completamente igual, pero su forma de actuar dio mucho de qué hablar, llegando a ser bastante predecible. Para AuronPlay el exfutbolista dejaba a la vista su edad mental, encasillándolo en un rango bastante corto.

AuronPlay opinó sobre la canción de Shakira. - Foto: Captura de pantalla

Tras celebrar el proyecto de la Kings League, el streamer apuntó que todo el mundo sabía que Piqué aparecería con un Casio y un Twingo, ya que “su cerebro era de doce años”. El creador de contenido fue enfático en que así se comportaban los niños y el empresario terminaría cayendo en lo que todos creían.

“A mí Piqué me la repampinfla siete pueblos. Lo cierto es que me da igual, pero sí que es verdad que hay compañeros míos allí y por ellos sí que me alegro. Que por cierto, se predijo perfectamente lo que iba a hacer Piqué: Casio en la mano y un Twingo ¿Por qué acertó tanta gente? Porque Piqué tiene una mente de doce años, Piqué tiene el cerebro de doce años, con lo cual estaba claro que iba a hacer eso”, dijo AuronPlay.

“No tenía alternativa, lo dije aquí y lo dijo mucha más gente porque era así, conocemos a Piqué y sabemos que en algunas cosas es como un niño. ¿Qué hace un niño? Ponerse un Casio en la mano e ir con un Twingo, era muy predecible”, agregó, para después darle paso a otros temas como el Día más triste del año, el cual se llevó a cabo el pasado 16 de enero.

Gerard Piqué es empresario, dueño de Kosmos - Foto: Getty Images

Para finalizar este contenido, el español compartió unas palabras en las que expresó su duda ante el interés que despierta la vida sentimental de los demás, dejando claro que no le importaba en los más mínimo los movimientos de Piqué. “No entiendo por qué a la gente le importa tanto la vida de los demás. No lo entiendo. Si Piqué mañana hace un comunicado y dice que ha empezado una relación sentimental con un chimpancé no me la puede sudar más”, dijo.

Periodistas no bajan a Piqué de “narcisista”

Pese a que Shakira fue blanco de reproches y malas opiniones por este trabajo que estrenó, varios periodistas, fanáticos y medios también aprovecharon para ‘darle palo’ a Piqué y cuestionar las actitudes que tomó una vez conoció este resultado musical. A pesar de que el deportista continuó, aparentemente, con su vida, algunos detalles dieron paso a que lo criticaran por lo que le hizo a su familia.

Según quedó registrado en un video compartido en TikTok, internautas quisieron apoyar las palabras que dieron un par de periodistas españoles sobre Gerard Piqué, donde recordaron las indirectas que plasmó Shakira en su tema Monotonía, haciendo referencia a lo “narcisista” que era su ex.

El español no escapó de las críticas por las noticias que protagonizó, luego de que Shakira estrenara su nueva canción. - Foto: Instagram @3gerardpique

Los comunicadores afirmaron que no estaban de acuerdo con las “respuestas” que dio el exdefensa del FC Barcelona ante esta canción, teniendo en cuenta que él fue quien le falló a su familia. Rodrigo González, uno de los periodistas que se refirió a la situación, fue enfático en que el empresario creía que era “muy divertido” todo lo que hacía, por lo que continuaba con dichas conductas.

El futbolista hizo mofa de la venganza de Shakira. Foto: Twitter @elopi23. - Foto: Foto: Twitter @elopi23.

“Creo que es una persona que está en la posición de que falló a la familia y como ya lo había dicho Shakira en sus letras anteriores, estamos frente a un narcisista que cree que es muy divertido lo que hizo y la manera en la que le falló a Shakira y a su familia y conforme hemos ido viendo, como ha sido la situación en ‘Monotonía’, ‘Te felicito’ y ahora en esta ‘Sessions #53′ de Bizarrap, yo creo que lo que debería hacer Piqué es continuar con su vida, tomárselo con humor, pero andarle devolviendo el tablazo cuando es él el que ha fallado, creo que lo deja peor parado de lo que ya está”, afirmó el comunicador.

Ante estas palabras, Gigi Mitre también apuntó y recordó que todo este problema no era solo por la relación con Clara Chía Marti, actual novia de Piqué, sino también por las otras infidelidades que le habrían descubierto al exfutbolista.

“Habrá sido la gota que rebasó el vaso, Shakira ya no aguantó más o dijo hasta aquí o habrá hecho terapia, pero ya después el comportamiento de Shakira o Pique puede ser criticable debido a las opiniones de cada uno, pero en el fondo el que se portó mal fue Piqué”, indicó la periodista española.

Gerard Piqué y Shakira - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

“Ahora hay gente que es: ‘Piqué, Piqué’ Piensen bien el fondo y la más perjudicada fue Shakira”, dijo Mitre, a lo que González agregó: “Ella se la ha pasado el fin de semana celebrando el éxito que ha sido la canción con el mayor debut en la música latina, superando a ‘Despacito’”.