Beba respondió a quienes aseguraron que fue grosera con Andrea Serna

¿Por qué expulsaron a Beba en el ‘Desafío XX’?

Beba responde a las críticas por ‘roce’ que tuvo con Andrea Serna

“Esto me da mucha risa. La gente dice: ‘ella le faltó el respeto’ o ‘fue grosera’ o ‘se metió con Andrea’ y yo no me metí con ella; o sea, yo estaba tratando de reclamar mi espacio para expresarme, porque en algún momento sentí que no me lo iban a dar”, dijo Beba en una entrevista con Pulzo.