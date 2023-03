Bizarrap prepara un nuevo lanzamiento con reconocido reguetonero

El pasado 11 de enero, la industria musical se revolucionó con el tema lanzado entre Shakira y el productor argentino Bizarrap, llamado Music Sessions #53.

Esta canción se convirtió en un éxito mundial en muy pocas horas y llegó a ocupar los primeros lugares de plataformas como YouTube y Spotify.

Shakira y Bizarrap en la Music Sessions #53 - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

En solo 24 horas, tanto en Spotify, con más de 14 millones de escuchas, como en YouTube, con más de 52 millones de vistas, se convirtió en la canción en español más escuchada de la historia en un solo día, anunció el comunicado conjunto difundido por oficina de prensa de la colombiana y el productor argentino.

Cuando Music Sessions #53 fue compartida a nivel mundial, muchos asociaron varias frases que la cantante incluyó con Piqué y su pareja: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”; “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”; “yo valgo por dos de 22″; “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, entre otras, daban pistas de que todo estaba dirigido a ellos.

Esto no fue lo que más llamó la atención, sino el alcance que tuvo en general la composición. “Entre los hitos de esta canción se destacan el de mejor alcance y mayor cantidad de visitas en una hora con 3,6 millones de reproducciones; ser el Music Session con más reproducciones en menos de 24 horas, lo que convirtió a la canción en el quinto mejor debut en la historia de Spotify”, agregaba el comunicado.

Bizarrap sigue haciendo que su carrera artística sea reconocida en cada rincón del planeta Tierra y por ahora no se ha quedado quieto. Ahora lanzará la que se podría decir es Music Session #54 junto a un rapero.

A través de sus redes sociales, Bizarrap compartió una fotografía que sorprendió a millones de seguidores, puesto que salió acompañado nada más ni nada menos que de Arcángel, reconocido por canciones como Pa’que la pases bien, Sigues con él, Me prefieres a mí, La ocasión, Ahora dice, entre muchas más.

La imagen fue acompañada por un mensaje que decía: “MAÑANA @ArcangelPrrra || BZRP #54″, es decir, este miércoles 22 de marzo saldrá al público.

Bizarrap y Arcángel - Foto: @bizarrap

Bizarrap ya había hecho algunas publicaciones que especulaban sobre quién sería su nuevo invitado en las sesiones e incluso en un video publicado a través de Tik Tok compartió un pedazo de cómo suena este nuevo hit musical.

Ante la confirmación de que estará con Arcángel, muchos de sus seguidores y del reguetonero no han dudado en comentar que están a la expectativa de que salga la canción y que seguro será otro bombazo global como sucedió con Music Sessions #53 donde participó Shakira.

“Vuelve Tan Biónica, BZRP con Arca y el jueves jugar la Scaloneta. Que semanita que pegamos por el amor de dios”; “Estaremos escuchando”; “Arcángel, se puede hacer musica sin ser puertorriqueño? Veo que demuestras que sí!, no pierdas esa humildad que te ha llevado donde estas que nosotros hemos construido su imperio también, arriba latino en general”; “Estamos contando las horas para verte Arcángel”; “Grande Biza va a revivir la carrera de Arcángel”; “QUEEEE??? Naaa me vuelvo locooo”; “Esto se va descontrolaaaarrrrrrrrr” (sic), fueron algunos de los comentarios que dejaron tanto los seguidores del productor argentino Bizarrap como del cantante Arcángel.

“Viste GONZALO que al fin se no dio! Y tu cuando Estés ready me avisas, que pa viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta un Visa! 😉” (sic), fue lo que escribió el mismo cantante en la publicación del joven.