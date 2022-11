Arcángel utilizó anestesia general para tatuarse imagen de su hermano, quien falleció hace un año

Las excentricidades de los artistas no tienen límites y, con tal de cumplir sus objetivos, recurren a todo tipo de soluciones, incluso médicas, como fue el caso del reguetonero puertorriqueño Arcángel, quien le quiso hacer un homenaje a su hermano fallecido, y recurrió a la anestesia general.

Arcángel siempre se ha caracterizado por ser un hombre de pocas palabras, pero de emociones inmensas, tal como lo demuestra en sus letras y sus canciones, que en su mayoría se pueden escuchar frases de amor apasionado o desamor del duro y puro, que han puesto a más de uno a voltear botellas y a cantar a grito herido.

Así mismo, el cantante demuestra su amor a sus seres queridos con hechos concretos, como el que acaba de realizar y que compartió con sus 13.8 millones de seguidores en Instagram, donde reveló el duro proceso que tuvo que aguantar para dicho homenaje.

El último acto de amor del reguetonero fue un tatuaje en honor a su hermano menor, Justin Santos Delanda, quien falleció hace exactamente un año en un accidente automovilístico, causado por una mujer que iba en estado de embriaguez y en contra vía por el Puente Teodoro Moscoso en San Juan, Puerto Rico, chocando de frente contra varios autos, entre ellos el del hermano de Arcángel, quien murió instantáneamente por el fuerte impacto. Por su parte, Keven Monserrate, acompañante de Justin en el momento del accidente, quedó con heridas de gravedad.

La mujer fue judicializada y condenada por seis delitos, dejando muy bien parada a la justicia puertorriqueña, sin embargo, el cantante le dejó los elogios a la política y él mismo se ofreció a ayudar a la mujer que mató a su hermano, pues sufre de alcoholismo, enfermedad que también aqueja al intérprete de Hace mucho tiempo.

El tatuaje en cuestión que se realizó Arcángel no era cualquier impresión de las que ya se ven comúnmente. Era un diseño que va desde el cuello del artista hasta su ombligo, desplazándose de extremo a extremo de su torso, por eso requirió a todo un equipo de expertos para llevarlo a cabo, pues el puertorriqueño es conocido por ser muy delgado y esto dificulta aún más el poder soportar este tipo de procedimientos.

“Anestesia general cuatro horas cada día por dos días consecutivos, fue el proceso para hacerme este tatuaje en memoria de mi hermano Justin. Todo en manos de @gangatattoo y su equipo”, escribió el cantante en su cuenta oficial de Instagram, con un álbum donde se ve un video del momento en que los cinco tatuadores están realizando el tatuaje mientras cuatro violinistas tocan música clásica de fondo.

Dicha publicación ya ha acumulado más de un millón de likes y mil comentarios, entre los que se destacan mensajes hechos por artistas como Maluma, Yandel, Franco el Gorila, De la Ghetto, y muchos más. “Qué duroooooo”, escribió el paisa en el post del puertorriqueño.

Este no es el único homenaje que Arcángel le ha hecho a su fallecido hermano. En la pasada edición de los Latin Grammy, también aprovechó para cantar su canción Por amar a ciegas, acompañado de una orquesta sinfónica y dedicándosela a Justin, escribiendo el siguiente mensaje en sus redes sociales: “¡Yo solo pedía una oportunidad y, después de 15 años, ¡se me dio! El tiempo de Dios siempre será perfecto. ¡Sé que mi hermanito está contento y gozando donde quiera que se encuentre! ¡B, ESTO ES PARA Y POR TI! ⚙️JUST-in-TIME⚙️”.

“¡Ya yo sé lo que es tatuarse con dolor y nunca me había hecho nada que verdaderamente tuviera sentido! A un año de la partida de una de las personas más especiales en mi vida, decido compartir esta experiencia con ustedes… ¡He visto muchos comentarios buenos y no tan buenos, y a todos los respeto, pero es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento! Y más importante aún… YO MEREZCO TODO LO QUE CON MI DINERO, EL CUAL ME GANÉ CON EL SUDOR DE MI FRENTE, PUEDA PAGAR. 😉 ¡Todo el tiempo le he rendido respeto y honor a quienes se han ido de este mundo! ¡Imagínense lo que soy capaz de hacer por la sangre de mi sangre! Esto es JUSTIN FOR EVER, hasta que se acabe el oxígeno!”, escribió Arcángel en su perfil de Instagram, con más fotos inéditas de la realización de su tatuaje.