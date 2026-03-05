El regreso de Arcángel a Medellín ya se ubica como uno de los eventos musicales más esperados de 2026, pues el artista puertorriqueño agotó en cuestión de horas las boletas para el concierto que ofrecerá el próximo 5 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, emocionando a sus seguidores y confirmando su relevancia en la escena de la música urbana.

La venta general de entradas comenzó este jueves a las 10:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde ya no quedaban localidades disponibles. En apenas cuatro horas, más de 40.000 fanáticos aseguraron su lugar para ver a una de las estrellas más importantes del género.

Arcángel se presentará en Medellín en el 2026. Foto: Instagram: @arcangel

El espectáculo hace parte de La Octava Maravilla World Tour, una gira internacional con la que Arcángel celebrará dos décadas de carrera musical. El propio cantante había anunciado días atrás las primeras fechas del recorrido a través de sus redes sociales, donde confirmó una serie de conciertos en Europa y Latinoamérica que marcarán una etapa especial en su trayectoria artística.

La gira arrancará el 13 de mayo de 2026 en Barcelona, España, y posteriormente recorrerá varias ciudades del continente europeo antes de llegar a América Latina. Dentro de la agenda figuran presentaciones en países como Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica, además de Colombia, donde Medellín se convertirá en una de las paradas clave del tour.

Arcángel confirmó concierto en Colombia con su tour ‘La 8va Maravilla’: fecha, precios, boletas y más

La noticia del sold out en la capital antioqueña tomó por sorpresa incluso al propio artista, quien siguió de cerca la venta de las boletas y celebró en sus redes sociales cuando se confirmó que el estadio estará completamente lleno.

“Más de 40 mil personas van a estar allí”, comentó con evidente emoción durante la transmisión, en la que compartió con el creador de contenido Westcol y Joe Martin. Para el cantante, el resultado refleja el cariño del público colombiano y el fuerte vínculo que ha construido con Medellín, una ciudad que se ha consolidado como uno de los epicentros del reguetón y la música urbana en América Latina.