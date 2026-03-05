Cultura

Arcángel agotó las boletas de su concierto en Medellín para 2026: todo sobre el esperado show

El reconocido reguetonero se mostró sorprendido por medio de una transmisión en vivo.

Laura Camila Másmela Bernal

5 de marzo de 2026, 9:18 p. m.
Todo lo que debe saber del concierto de Arcángel en Medellín.
Todo lo que debe saber del concierto de Arcángel en Medellín. Foto: Instagram de Arcángel

El regreso de Arcángel a Medellín ya se ubica como uno de los eventos musicales más esperados de 2026, pues el artista puertorriqueño agotó en cuestión de horas las boletas para el concierto que ofrecerá el próximo 5 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, emocionando a sus seguidores y confirmando su relevancia en la escena de la música urbana.

La venta general de entradas comenzó este jueves a las 10:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde ya no quedaban localidades disponibles. En apenas cuatro horas, más de 40.000 fanáticos aseguraron su lugar para ver a una de las estrellas más importantes del género.

Arcángel recibió apoyo de sus seguidores por delicada cuestión de salud.
Arcángel se presentará en Medellín en el 2026. Foto: Instagram: @arcangel

El espectáculo hace parte de La Octava Maravilla World Tour, una gira internacional con la que Arcángel celebrará dos décadas de carrera musical. El propio cantante había anunciado días atrás las primeras fechas del recorrido a través de sus redes sociales, donde confirmó una serie de conciertos en Europa y Latinoamérica que marcarán una etapa especial en su trayectoria artística.

La gira arrancará el 13 de mayo de 2026 en Barcelona, España, y posteriormente recorrerá varias ciudades del continente europeo antes de llegar a América Latina. Dentro de la agenda figuran presentaciones en países como Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica, además de Colombia, donde Medellín se convertirá en una de las paradas clave del tour.

Noticias Destacadas