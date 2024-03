Carla Giraldo reveló cuál es su peso actual tras perder varios kilos: “Entré en depresión”

La artista, lejos de pasar desapercibida, fue foco de atención por los momentos que protagonizó en formatos como MasterChef Celebrity , en el que resultó ganadora de una de las temporadas, pese a los sentimientos que despertó en el público. Sus comportamientos, estrategias y actitudes detonaron reacciones en quienes no veían con buenos ojos las decisiones que llevaba a cabo para avanzar en el formato.

Aunque no reveló sus secretos o herramientas para conseguir la figura actual que lleva, sí enfatizó en el interés que le despertó revivir de esa cruda etapa personal que atravesaba. Estas decisiones la ayudaron a retomar su día a día, al punto de despertar curiosidad en los fieles seguidores de su carrera profesional.

Carla Giraldo habló de su cambio físico

“Me demoré tres años en reencontrarme. Durante este tiempo tuve días de llorar y llorar y no saber qué hacer, entré en depresión, pero un día dije que no podía seguir así y tomé la decisión de ser feliz y pensar en mí”, apuntó.