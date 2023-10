¿Carla Giraldo volverá a RCN? Dio nuevas pistas sobre su próxima aparición en la televisión

Carla Giraldo dio nuevas pistas sobre el programa

“Yo me imagino todo, sacándolos a todos. Uno nunca sabe. Díganme si no me merezco cosas muy grandes en la vida, carajo”, mencionó la artista, quien ha participado en una gran cantidad de producciones televisivas a lo largo de su vida como Me llaman Lolita, Cumbia Ninja, El clon y Las muñecas de la mafia.