¿Carla Giraldo, ganadora de MasterChef Celebrity 2021, regresa a la televisión? Este es el reality en el que participaría

Este grupo desató debate en varias ocasiones a través de las redes sociales, pues fueron muchos los cibernautas que no congeniaron con sus estrategias y sobre todo con sus fuertes e imponentes personalidades. No obstante, cada una de ellas tuvo un buen desempeño a lo largo de la competencia y lograron mostrar su gran talento para la cocina en cada una de las pruebas.

¿Carla vuelve a la televisión colombiana?

No obstante, en uno de los videos más recientes posteados en la cuenta de Instagram del presentador, quien cuenta con una comunidad que supera los 86 mil seguidores, reveló nuevos datos de la esperada producción.

“¿Qué Carla Giraldo y Cristina Hurtado ya firmaron el contrato para ser las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos Colombia’? Póngale la firma, me dijeron. (…) Dicen que sería una dupla ganadora, tan bellas como diferentes. Los que no quieran a Carla que soporten a mí si me encanta. Mamacitas, exitosas y talentosas. ”, mencionó al inicio de su publicación.