Carlos Vargas se intimidó y agachó su cabeza en plenas vacaciones en Argentina, esta fue la razón

Si algo caracteriza al presentador Carlos Vargas es su personalidad dicharachera, alegre y frentera, con la que ha cautivado a todo Colombia durante los más de 20 años que lleva presentando programas de farándula y de chismes, tema que a él le apasiona y con el que divierte todos los fines de semana a los televidentes de Caracol Televisión en el programa La Red, donde comparte set con Mary Méndez, Carlos Giraldo, Frank Solano y Juan CArlos Giraldo.

Sin embargo, Vargas no siempre es el algodón de azúcar que vemos en la pantalla chica y ha tenido momentos álgidos y duros, como los que confesó en entrevista con Juan Diego Alvira, al que le contó que sufrió de una fuerte depresión y hasta consideró quitarse su vida, asunto que afortunadamente pudo superar y ahora él mismo se muestra como un hombre más tranquilo, sereno, honesto y humilde con la vida.

Y es esa humildad la que quedó latente en sus últimas vacaciones, pues él mismo se encargó de desnudar su alma una vez más en su perfil personal de Instagram y contarle a sus más de 788 mil seguidores lo que sintió al ver uno de los lugares más mágicos y majestuosos que él ha podido presenciar en su vida: el glaciar Perito Moreno, a donde llegó en su tour por varios lugares de Argentina.

El presentador está de vacaciones fuera de Colombia. - Foto: Carlos Vargas

“El frío extremo me recordó que no somos más que nada ni que nadie, me recordó que somos frágiles. El glaciar me intimidó de tal manera que me dio miedo, en ese instante yo me callé, bajé mi cabeza, di gracias y le ofrecí disculpas a la madre tierra”, escribió Vargas en su publicación, que ya cuenta con casi 10 mil likes y un centenar de comentarios que alaban su muestra de humildad y su sencillez.

“Me encantó lo que escribiste… así es, no hemos entendido que le debemos sumisión y agradecimiento a la madre tierra”, “Es tan hermoso que parece un afiche, se ve irreal”, “Divino, así debemos hacerlo todos”, “Hola, qué bueno, eso es lo que debemos los humanos hacer dar gracias y no destruirla el universo entero, que es bello”, “Todos le debemos a la madre tierra 🌏 somos los destructores # 1 la raza humana perdón, perdón, perdón”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de ‘Carlitos’, como sus allegados le llaman.

En el álbum de Vargas se le ve al valluno muy feliz posando ante el glaciar en varias fotografías, para luego darle paso a imágenes de él en el balcón donde todos los turistas aprovechan para sacar sus propias postales. Además, Carlos también aprovechó para dejar a la posteridad un recuerdo con el tradicional letrero de El Calafate, trepándose a una de las as de dicho título.

Carlos Vargas acaba de participar en un reality de HBO Max. - Foto: HBO Max

Video | Este es el ‘pollo’ que acompaña a Carlos Vargas en sus viajes

Días atrás, el presentador y periodista de entretenimiento Carlos Vargas dio a conocer que estaría de vacaciones, pero que el destino no sería colombiano, sino que se iría del país. Efectivamente, el hombre llegó a Argentina y lo hizo saber a través de historias en Instagram, red social donde acumula más de 750 mil seguidores. Precisamente, Vargas mencionó que el viaje no lo haría solo y se encuentra en Argentina con un amigo. Al tratarse de un personaje influyente, los comentarios no se hicieron esperar.

Carlos Vargas sabe muy bien qué información dar sobre su vida privada y cuál se reserva para sí mismo. - Foto: Instagram @carlitosvargasm

Para dar claridad al asunto, recientemente el comunicador apareció hablando en historias de Instagram donde expresó que recibió mensajes y preguntas sobre si el hombre con el que se encuentra es su compañero sentimental. Incluso, al joven, que se llama Juan Camilo López, le han cuestionado su orientación sexual.

“Les voy a decir una cosa. Yo estoy ‘parchando’ con un amigo y resulta que su mejor amigo le comenta que le están preguntando que si es bisexual porque ‘parcha’ con Carlos Vargas, porque están de romance en Argentina”, dijo el periodista de entretenimiento. “Si yo trabajo en entretenimiento, claramente sé cómo funcionan los famosos que, por generar chismes o inocentemente, terminan mostrando su vida privada. Yo tengo claridad que cuando tengo una relación sentimental nunca se enteran porque a mí me parece un poco vulnerable ese pedazo, además de íntimo y personal. Entonces, (...) es mi amigo”, expresó el host de TV, mientras caminó junto a Juan por las calles de la ciudad San Carlos de Bariloche.