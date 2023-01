Video | Este es el ‘pollo’ que acompaña a Carlos Vargas en sus viajes

Días atrás, el presentador y periodista de entretenimiento Carlos Vargas dio a conocer que estaría de vacaciones, pero que el destino no sería colombiano, sino que se iría del país. Efectivamente, el hombre llegó a Argentina y lo hizo saber a través de historias en Instagram, red social donde acumula más de 750 mil seguidores.

El host de TV del programa La Red (Canal Caracol), relató que ya había visitado el territorio latinoamericano, pero por temas de trabajo, más no por ocio. Entonces, arribó a este lugar y ya mostró parte de su estadía.

Precisamente, Vargas mencionó que el viaje no lo haría solo y se encuentra en Argentina con un amigo. Al tratarse de un personaje influyente, los comentarios no se hicieron esperar.

Para dar claridad al asunto, recientemente el comunicador apareció hablando en historias de Instagram donde expresó que recibió mensajes y preguntas sobre si el hombre con el que se encuentra es su compañero sentimental. Incluso, al joven, que se llama Juan Camilo López, le han cuestionado su orientación sexual.

“Les voy a decir una cosa. Yo estoy ‘parchando’ con un amigo y resulta que su mejor amigo le comenta que le están preguntando que si es bisexual porque ‘parcha’ con Carlos Vargas, porque están de romance en Argentina”, dijo el periodista de entretenimiento.

Conjuntamente la celebridad, que en 2022 participó en la propuesta El gran pastelero: Bake Off Celebrity Colombia, al lado de famosos como Kimberly Reyes, ‘El Pibe’ Valderrama, entre otros, optó por aclarar los rumores y mencionó que la persona con la que está en Argentina únicamente es su amigo, es decir, no son pareja.

De hecho, Carlos Vargas abordó sus conocimientos sobre la lógica de cómo funciona el mundo de los chismes y el entretenimiento.

“Si yo trabajo en entretenimiento, claramente sé cómo funcionan los famosos que, por generar chismes o inocentemente, terminan mostrando su vida privada. Yo tengo claridad que cuando tengo una relación sentimental nunca se enteran porque a mí me parece un poco vulnerable ese pedazo, además de íntimo y personal. Entonces, (...) es mi amigo”, expresó el host de TV, mientras caminó junto a Juan por las calles de la ciudad San Carlos de Bariloche.

Por su parte, antes de terminarse las historias, el joven quiso agregar un par de palabras a las explicaciones de Vargas: “No porque tomemos vino, ‘parchemos’ y tengamos nuestros planes románticos, somos algo”. Para terminar, el periodista mencionó que duermen en la misma habitación, pero en camas separadas.

Hay que decir que el famoso decidió aclarar los rumores, pues hay quienes están al pendiente de su vida y dijeron que el joven es “muy pollo” para el presentador. Por otro lado, hubo seguidores que recalcaron la admiración que tienen por Vargas y le desearon un feliz resto de viaje.

Sumado a esto, es necesario rememorar que antes de llegar a Argentina, el influenciador detalló que también compartiría con la actriz Carolina Ramírez y su esposo, los cuales viven en ese país.

“Vamos a estar en Buenos Aires. Yo ya he ido por trabajo, pero no es lo mismo cuando uno va a pasear. Van a ser 4 días, con una gran amiga, con Carolina Ramírez y su marido, que los amo con locura. Después arrancamos para La Patagonia, vamos a ir a Perito Moreno, un viaje maravilloso, exquisito, a ver caer témpanos de hielo, porque es verano. Después vamos a Bariloche. Después vamos a ir a Cruce de los Lagos y después de ahí nos vamos las Cataratas de Iguazú y ahí se acaba el paseo, entonces estoy que me meo”, explicó.