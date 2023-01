Carolina Cruz se sinceró y reveló cómo lidió con polémicas que protagonizó: “Me sentí vulnerable”

La Red, de Caracol Televisión, llamó la atención de cientos de personas con un particular programa que presentó, donde mencionó y premió algunos de los hechos más destacados y comentados de 2022. El formato de entretenimiento comentó situaciones poco comunes, momentos graciosos y personajes que dejaron sin palabras a más de uno.

En esta emisión, la producción plasmó un diálogo que tuvo Carlos Vargas con Carolina Cruz, donde enfatizaron en su trayectoria y diversos acontecimientos que marcaron su vida. El presentador entrevistó a la vallecaucana, permitiéndole sincerarse sobre una serie de polémicas que protagonizó en redes sociales.

Uno de los sucesos que se robó las reacciones de los curiosos en las plataformas digitales fue el percance que atravesó en Día a día, precisamente cuando una invitada se desplomó en el set y tuvo que ser atendida por los integrantes de la producción. En aquel entonces, la exreina de belleza se pasmó y no reaccionó, por lo que quiso referirse a eso, una vez el integrante de La Red se lo mencionó.

“Yo quedé como en shock, obviamente. Lo que pasa es que nunca se desmayó, ella nunca perdió el conocimiento. Ella movía las manitos y los ojos, y yo pensé: ‘¿Será que si me meto daño lo que estaban haciendo? Como yo veo que los amigos no reaccionaron, Caro sale corriendo de una y la directora del programa me dice: ‘Carito, no hace parte del show. No te preocupes que Caro Soto ya va a mandar a comerciales’”, dijo en un video que subió el programa a Instagram.

En este espacio, Carolina Cruz puntualizó que ante su reacción fue considerada como “una desalmada” y supuso que en redes sociales terminaría ubicada como blanco de críticas y comentarios negativos. La colombiana apuntó que sabía lo que venía y lo complicado que sería lidiar con la ola de mensaje.

“Al rato la atendimos, eso la gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero entonces me dieron durísimo y dijeron que no existe una mujer más desalmada en Colombia, más bruja que yo. Pero bueno, me relajé y me lo imaginé, porque estábamos terminando un ensayo de un tema de Halloween y les comenté a todos: ‘Van a ver lo que va a pasar ahora, me van a acabar en redes sociales y seré comidilla por estos días hasta que pase algo diferente en este país’”, agregó.

No obstante, en este mismo encuentro, la presentadora del matutino recordó el incidente con el libro y los cuchillos, el cual la dejó en el centro de ataques y ofensas en escenarios como Twitter. La también modelo afirmó que se sintió “vulnerable” y le fue difícil digerir todo tipo de pullas que le llegaron, especialmente las relacionadas con sus hijos, Matías y Salvador.

“Me sentí vulnerable. No soy una estadística, no soy un número, soy Carolina Cruz con o sin redes sociales”, expresó desde su experiencia, señalando también que a veces “no podía decir nada” porque terminaba en estos señalamientos.

En cuanto a su reflexión, Carolina Cruz indicó que “uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, ya que siempre existirían personas que arremeterían contra ella y los momentos que protagonizara. De igual forma, fue clara en que tenía un gran número de personas que la apoyaban y la respaldaban en sus contenidos de las plataformas digitales, por lo que se sentía agradecida y querida.

Es importante destacar que la presentadora se ubicó como una de las celebridades más comentadas de la farándula nacional, debido a sus proyectos laborales, los cambios que hizo en su vida personal y los detalles que dio de este giro que adoptó a su presente.