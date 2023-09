Carmen Villalobos reveló uno de sus trucos para mantener su figura

Carmen Villalobos es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. A lo largo de su carrera como actriz, ha pasado por distintas producciones tanto nacionales como internacionales, lo que le ha servido para consolidarse dentro de la escena interpretativa.

En redes sociales, la también empresaria cuenta con una amplia fanaticada. Solo en su perfil de Instagram, le siguen más de 22,1 millones de usuarios, quienes permanecen atentos a cada una de sus publicaciones.

A sus 40 años, Carmen Villalobos sigue enamorando a sus fanáticos no solo con su carisma, sino también con su escultural figura. Precisamente, uno de sus secretos es la actividad física, pues mantiene una estricta rutina de ejercicios en el gimnasio.

Durante sus vacaciones, la rutina de actividad física tuvo una pausa, de manera que la actriz experimentó una leve subida de peso. No obstante, lejos de sentirse acomplejada, Carmen celebró ese merecido descanso.

“Lo más difícil es retomar el ejercicio. Llevo mucho tiempo sin entrenar, comiendo delicioso, subiendo esas libritas de más, qué felicidad. Ustedes saben lo que a mí me cuesta subir de peso. A mí me encanta verme rellenita, me fascina”, dijo en una de sus historias de Instagram publicadas en agosto.

Si bien el ejercicio es su carta principal para mantener un peso saludable, ocasionalmente acude a algunas ayudas externas para bajar esos kilitos de más. Así lo compartió con sus seguidores en redes sociales.

Carmen Villalobos es considerada por muchos como una de las actrices más bellas de la televisión colombiana. | Foto: Instagram @cvillaloboss

“Voy a estar tres semanitas aquí en Bogotá y tengo que aprovechar al máximo para entrenar, para estar juiciosa y me vine a hacer la Venus”, reveló.

Este tratamiento, el cual se realiza con máquinas denominadas Venus, consiste en la aplicación de calor en partes específicas del cuerpo. Para ello, el especialista determina las zonas donde hay excesos de grasa, de manera que combate directamente la presencia de celulitis, arrugas, flacidez, entre otros síntomas que se pueden presentar en la piel.

Por supuesto, se trata de un proceso que debe desarrollarse en entornos especiales y liderados por especialistas. Ahora bien, Carmen Villalobos comentó que acudió a la Venus para tratar esa adiposidad localizada que ganó durante sus vacaciones, de manera que también le daría continuidad al tratamiento con su régimen de entrenamiento.

Carmen Villalobos. | Foto: Instagram @cvillaloboss

“No nos demos duro”

Más allá de un estilo de vida fitness o la búsqueda del cuerpo perfecto, Carmen Villalobos acostumbra a compartir mensajes de amor propio en sus redes sociales. De hecho, mientras realizaba su rutina de ejercicio cardiovascular, aprovechó para trasladar una profunda reflexión a quienes la siguen.

“Oigan, antes de empezar mis 30 minutos de cardio en forma, quería compartirles algo que me ha sucedido estos días que he venido al gimnasio y que, de pronto, no sé si a ustedes les pasa -sobre todo a las niñas, a las mujeres-. A veces uno se compara demasiado, entonces es como ‘ay, mírele las piernas a esta ... yo quisiera estar así'. ¿Saben qué descubrí?, más allá de compararme, se trata es de admirar”, expresó la actriz.

En esa línea, citó que comentarios más acertados estaría enfocados más a admirar los logros en el gimnasio de otras personas, pero sin compararse.

“Jamás me comparo porque mi cuerpo es único, mi cuerpo es mío, el de ella es de ella y el tuyo es tuyo (...). A lo que voy con esto es que no nos demos duro. Si yo, por ejemplo, me subí una librita, ¿por qué me tengo que dar duro?, si lo pasé rico, si lo disfruté, si comí delicioso”, continuó Villalobos.

Carmen Villalobos compartió un profundo mensaje dirigido especialmente a las mujeres que comparan sus cuerpos con los de otras. | Foto: Instagram @cvillaloboss

Finalmente, expuso que el siguiente paso es ser disciplinados, a pesar de que el proceso sea complicado y retomar los hábitos saludables no siempre resulte tan sencillo como se espera.