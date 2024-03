Carolina Cruz reveló cómo descubrió a una expareja siéndole infiel, ¿fue Lincoln Palomeque?

Por su trabajo en el modelaje, la televisión y su labor como empresaria, Carolina Cruz es hoy en día una de las mujeres de la farándula colombiana con mayor fama y más querida por los televidentes.

Su inicio en la pantalla chica se dio luego de su participación en el Concurso Nacional de la Belleza, donde quedó como virreina, lo que la dio a conocer y se ganó así la oportunidad de ingresar a la TV, llegando a estar en formatos como Muy buenos días, Noticias RCN, Cambio extremo, Cita a ciegas, entre otras producciones en las que siempre se destacó por su talento.

Es gracias a esto, que hoy por hoy llega a sumar un gran número de seguidores en redes sociales; tal y como se puede ver en los más de siete millones de fans que suma en Instagram, a los que les suele mostrar diferentes detalles de su día a día.

Y aunque más de un fan piensa saber casi todo de la vida de la presentadora, recientemente sorprendió a muchos, al revelar un detalle de su pasado, cuando le fueron infiel y cómo hizo Cruz para descubrirlo todo.

La revelación la hizo Carolina en su nuevo pódcast, que lleva por nombre Mi mundo, mis huellas, mi verdad, donde la presentadora recuerda diferentes etapas de su vida, que son del interés de sus fans.

Carolina cruz en su podcats | Foto: Foto: Captura de pantalla / YouTube

En el más reciente capítulo, Carolina Cruz abrió su corazón, para dar a conocer esta situación que vivió, cuando tenía entre 23 y 24 años con una de sus exparejas, aunque se limitó a revelar nombres.

Comentó que hace unos años tenía un novio que vivía cerca a ella, con el que pasaba gran parte del tiempo y hasta se quedaba a dormir en su casa, aunque no vivían juntos.

“Me iba para allá y no vivía con él, pero dormía todos los días con él, en ese momento yo hacía un programa por las mañanas y yo tenía que llegar al canal a las 4:30 am todos los días. Yo estaba tan enamorada que no me importaba, además tenía 23 años y a los 23 años uno puede con todo”, inició comentando.

Reveló que en ese entonces estaba muy enamorada, hasta que un día empezó a sospechar de que algo estaba ocurriendo, todo por el actuar de quien era su pareja.

“Yo le marco al celular, no me contesta, lo llamo a la casa y es tan de malas que la persona que estaba con él contesta… pero me colgaron y yo dije, aquí algo pasa. A mí me empezó esa sensación, una cosa espantosa (…) Tengo un sexto sentido muy impresionante”, expresó Carolina.

Confesó que luego de esto, el hombre la llamó y le dijo que fuera para su casa, para cuando ella llegó, él estaba, “Acostado en la cama, pulcro. Él ahí, hola, pero no me sostenía la mirada (…) No me miraba a los ojos”.

Posterior a esto Carolina decidió ingresar al baño y fue en ese momento que descubrió que le eran infiel, gracias a un condón.

“Empecé a hiperventilar (…) Me dio por coger un papel higiénico que estaba como en origami y adivinen qué era un condón recién utilizado. Yo quería meterme en la taza, soltarme y no volver nunca más. No quería salir de ese baño. Yo me iba a morir”, confesó la modelo.

Detalló que en ese mismo instante salió del baño y terminó la relación, marchándose a su casa a llorar.