Alejandro Estrada se sinceró y reveló cuál ha sido el momento más difícil de su separación de Nataly Umaña

Desde entonces el tema sigue dando de qué hablar, no solo por lo que sigue ocurriendo en el reality, sino por las preguntas que le llegan a Alejandro, muchas de estas relacionadas con el futuro entre ambos.

“Mi relación siempre se basó en algo estable, en algo sincero, algo que fue muy fuerte y muy hablado para bien, en pro de tener una seguridad y una buena relación, y pues en eso no caben estrategias. Rotundamente, no sería capaz de jugar a una estrategia en medio de una relación de 12 años ”, aseguró el cucuteño.

“ El momento más duro de todo este proceso, indiscutiblemente son las imágenes, sobre todo cuando comienzan las imágenes a crecer un poco, ese es el momento más doloroso y uno de los que más me afectó ”, aseveró Alejandro.

En la conversación también aprovechó para resolver la duda de muchos, en la que se preguntan si el actor volvería con Umaña, a lo que respondió que “Hoy no volvería con ella. No sé qué pasará en lo personal cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que tenemos que separar y ciertas cosas y situaciones que tenemos, pero hoy por hoy me cuesta trabajo”.