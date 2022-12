Carolina Cruz se quebró en ‘Día a día’ y lloró junto a Aura Cristina Geithner por relato sobre su hijo

Aura Cristina Geithner, que ha tenido bastante éxito últimamente en las diferentes redes sociales, estuvo este martes como invitada en Día a día (Caracol Televisión) y reveló algunos detalles de su nueva faceta como cantante, la cual pocos conocían.

Igualmente, la reconocida artista compartió con todos los miembros del matutino el conmovedor momento que vivió hace unos meses con su hijo Demián dos Santos. Asimismo, comentó que el joven se fue a vivir a Australia.

“Fui en agosto. Como mamá latina dije: ‘No puedo dejar a mi hijo solito en esa soledad, yo me voy’. Fuimos a ver su escuela, visitamos ciertos lugares en 22 días para que él pudiera defenderse”, indicó inicialmente.

La actriz, además, aprovechó el diálogo con el programa de Caracol Televisión para desahogarse y manifestó que los primeros días separados fueron muy complejos para los dos.

“Les voy a contar algo superbonito. El primer día que nos encontramos, llegamos al apartamento, qué hermoso, hasta me da sentimiento. Se me sentó al lado, me puso la mano en su corazón y me preguntó si creía que él iba a ser capaz de sacar adelante eso [el estudio]”, agregó.

Luego, la creadora de contenidos afirmó que le respondió lo siguiente: “‘Vas a amar tu libertad y vas a amar tu independencia’. Estuvo 19 años conmigo, 4 años con su padre y esta es la primera vez que está solo”.

Tras el relato de la artista, la presentadora Carolina Cruz no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto durante el matutino. Adicionalmente, destacó la labor de madre que ha hecho Geithner con su hijo.

“No pues, ya lloré. Le diste seguridad también, que esa es la labor de una mamá que es protectora y que ha estado presente. La labor de una buena mamá es enseñarle a ser libre y a enseñarle responsabilidad”, concluyó la modelo.

Cabe mencionar que Carolina Cruz habilitó hace unos días la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron nuevamente si ya había superado la separación Lincoln Palomeque.

Pese a que no entregó mayores detalles, la modelo vallecaucana aseguró que actualmente está comprometida y que ya superó ese duro momento de su vida. Sin embargo, manifestó que continúa completamente soltera.

“¡Estoy mal! Tengo una traga por dos. Estoy comprometida con uno más guapo”, fue el mensaje que escribió la presentadora en las historias, haciendo referencia a sus dos pequeños hijos, Matías y Salvador.

La exreina de belleza utilizó finalmente la dinámica para confesar cuándo se dio cuenta de que su relación con el protagonista de La reina del sur (Telemundo) ya no estaba funcionando y que tenía que dar un paso al costado para encontrar más tranquilidad.

“Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta de que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”, puntualizó la presentadora de Día a día.