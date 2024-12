Carolina Cuervo, de ‘MasterChef’, incrédula tras muerte de Sandra Reyes: “Vacía, y con preguntas sin respuestas”

Durante un largo tiempo, Sandra Reyes estuvo batallando con una de las enfermedades más fuertes, el cáncer, en especial uno de los más agresivos para las mujeres, el de seno, al cual no le pudo ganar la batalla y terminó apagando su vida, dejando un gran vacío en la televisión Colombiana.

Carolina Cuervo recordó y se despidió de Sandra Reyes

“Me quedo con tu poder, amiga. Me quedo con esa fuerza que me atrajo desde siempre, con tus ojos bellos, fascinantes; me quedo con tu talento, con tu humor, tus caras locas; con tu alegría dentro y fuera del escenario; con nuestras conversaciones profundas, con tu sororidad, con tu lucha como loba por las mujeres, con tu facilidad para conmover”, fue lo primero que escribió Cuervo sobre Reyes, quién dejó un hijo pequeño.