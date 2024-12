Cuenta que de niña no quería ser como su mamá, Yamile Humar, una de las más bellas y destacadas actrices de los años setenta y ochenta en Colombia. “No, no”, corrige rápidamente. “No quería hacer lo mismo que ella, porque me molestaba que la reconocieran y le pidieran autógrafos en la calle o cuando iba al colegio. Mejor dicho, la fama me incomodaba, me daba pena”. Sin embargo, el ADN se impuso sobre su voluntad.

“La linda de mi casa siempre fue mi hermana Natalia, era modelo. Yo tenía complejo de patito feo, usaba brackets y mi mamá era la que me cortaba el pelo... Me parecía a Betty, la fea”, dice entre risas.

Patricia Vásquez la invitó a que la acompañara a grabar ‘Pido la parola‘ y cuando apareció en cámara un directivo de RCN la vio y la citó a un casting.

Un día, mientras acompañaba a su hermana a un desfile, Irma Aristizábal y Viena Ruiz la vieron y le propusieron hacer un catálogo. “Entonces pensé que no era tan fea y acepté hacer mis primeras fotos. Tenía 13 años y aquí estoy”.