‘Chichila’ Navia habló del susto que pasó debido a una situación de salud

Carmen Cecilia Rivera Navia, más conocida en los medios como ‘Chichila’ Navia, y Santiago Alarcón se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula nacional, luego de celebrar más de 13 años juntos. Su paso por diversas producciones y proyectos cautivó a los televidentes colombianos, quienes aplauden el matrimonio que sostiene y la familia que conformaron con sus hijos.

Pues bien, en los últimos días, la reconocida actriz preocupó a sus más de 2,1 millones de seguidores al hablar una situación de salud que vivió y a los exámenes a los que fue sometida para descartar una enfermedad.

La actriz habló sobre su salud. Foto: Instagram @chichilanavia - Foto: Foto: Instagram @chichilanavia

La colombiana, de 43 años, que actualmente está protagonizando ‘Profe Estella’ en la serie de Netflix, La primera vez y que además, ha participado en producciones como Cochina envidia, Pa’ quererte y Garzón, dio detalles sobre una ‘extraña’ masita que le encontraron en uno de sus senos.

“Paso a compartirles algo personal que me parece importante (...) El año pasado estuve muy necia y por estar trabajando tanto, no me hice cargo de mi salud, no me hice nada, ni estuve juiciosa con el autoexamen como debería ser siempre. Pero finalmente, fui donde la obstetra y me encontró una masita en un seno; me mandó a revisión. He estado desde el momento que fui a hoy en un estado de pánico... pasando momento difíciles”, manifestó en su video compartido desde su cuenta oficial de Instagram.

Segundos después, ‘Chichila’ reveló que a pesar del susto que vivió, los resultados de los exámenes a los que fue sometida, salieron muy bien.

“Afortunadamente, la buena noticia es que el médico que me hizo mamografía, ecografía y todo, me dicen que no encuentran nada raro, nada. Que todo está bien, que es normal. ¡Falsa alarma! Ustedes no saben... estoy como un ‘chupo’”, dijo la actriz.

Finalmente, invitó a sus seguidoras a realizarse el chequeo: “chicas revisémonos... siempre juiciositas con eso”, concluyó.

'Chichila' Navia - Foto: Instagram @chichilanavia

Santiago Alarcón habló de su supuesto ‘hijo’ con Shakira

Mediante su cuenta personal de Instagram, el actor compartió un extenso video y aseguró que la situación se ha complicado bastante en los últimos meses. Asimismo, indicó que teme por su vida y la de su familia.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, señaló inicialmente.

El antioqueño aprovechó el momento para puntualizar que en un principio les restó importancia a los mensajes que le enviaba el joven, puesto que sus palabras carecían de sentido.

Santiago Alarcón afirmó que teme por su vida luego de que un joven lo extorsionara - Foto: Instagram: Santiago Alarcón

Sin embargo, Alarcón afirmó que este empezó a escribirles a sus amigos más cercanos y denunciarlo en los diferentes medios de comunicación. Además, el pasado 3 de septiembre llegó de Canadá y fue a buscarlo al teatro donde se estaba presentando.

“Muchos me llamaron y me dijeron que luego de hablar con él, realmente, no había nada. Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Me dijo hace poco que vivía en Canadá y que venía a verme porque viajaba a Colombia”, agregó.

El actor, recordado por su papel en la serie de El Man es Germán (Canal RCN), también manifestó en la pieza audiovisual que este supuesto hijo le puso una tutela para extorsionarlo.

Santiago Alarcón ha participado en grandes producciones. - Foto: Instagram @santialarconu

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos”, señaló el actor.