Christian Nodal habla del doloroso proceso para eliminar sus tatuajes faciales y los años que tardará en retirarlos

Uno de los cantantes mexicanos que más está sonando en la actualidad, es Christian Nodal, músico, compositor, productor, director y empresario nacido en el país azteca, que ha ganado gran popularidad en los últimos años, no solo por el éxito de sus canciones, sino por su estilo de vida y hasta por sus relaciones sentimentales.

Temas como el amorío que tuvo hace algunos años con Belinda, de quien incluso se llegó a realizar un enorme tatuaje, así como su relación con Cazzu, que por estos días llegó a su final.

Pero sin lugar a dudas, uno de los temas por los que más ha dado de qué hablar últimamente, fue cuando dio a conocer que decidió retirarse los tatuajes en su rostro, provocando toda clase de reacciones entre sus seguidores.

Así lo confesó hace unos meses en medio de una entrevista, cuando reveló que su deseo de retirarlos era para que su hija lo viera tal y como es.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, pues gracias a Dios, los tatuajes se borran… pues me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, afirmó ante las cámaras de Lo sé todo en su momento.

Christian nodal revela los años que tardará en retirarse los tatuajes de la cara

Pasados unos meses de haber hecho el anuncio, recientemente el cantante se refirió al tema, para hablar del tiempo que tardará en retirarlos completos.

Así avanza el procedimiento con el que Nodal se borra los tatuajes | Foto: Instagram @nodal

Así se pudo ver durante una entrevista que dio para el programa Sale el sol, donde señaló que los tatuajes se los hizo por rebeldía y para eliminarlos, tardaría unos 5 años.

“En su momento, me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como ‘que vaya a ser como don Vicente (Fernández)’. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara mi música”, expresó Nodal en la conversación.

Cristian también habló del proceso con el que se retirará los tatuajes, manifestando que “Duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas... Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones”.

En cuanto al tiempo que durará, mencionó que al hacerse un proceso cada tres meses y necesitaría 9, tardaría unos 5 años en quedar con su cara limpia.

“Yo creo que en unos cinco años mi cara estará limpia”, afirmó en la entrevista.

En la conversación aprovecharon para preguntarle por unas imágenes que él mismo publicó hace un tiempo, en la que se le pudo ver sin un solo tatuaje en el rostro, revelando que en ese entonces se maquilló para ocultarlos, para una grabación de un video musical.